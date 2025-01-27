AKP Gençlik Kolları'ndan 'Gezi' tehdidi: 'Bir daha kalkışırsanız karşınızda bizi göreceksiniz...'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 18:02

Güncelleme: 27.01.2025 - 18:03

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, 2013 Gezi eylemlerini hedef aldığı konuşmasında kürsüden tehditler savurdu.

Kongrede koltuğu Yusuf İbiş'e devredecek olan İnan, AKPli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da en ön sırada dinleyici olduğu konuşmasında "Buradan sokaktan medet uman milli irade düşmanlarına seslenmek istiyorum. Ve bugün bu salonda olan tüm kardeşlerimiz adına hatırlatmak istiyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Gezi bir vandallıktı, Gezi bir darbecilikti, Gezi bir yağmacılıktı, Gezi bir işgalcilikti. Gezi bu ülkenin itibarını Batılı efendilerine peşkeş çeken eziklerin adeta kaos planıydı. Bugün 'yeni bir Gezi olur mu?' hayalini kuranlara AK Gençlik olarak Ankara'dan sesleniyoruz. Bir daha bu ülkenin bir karış sokağını işgal etmeye kalkışırsanız milli iradenin asli unsuru olan biz gençleri karşınızda göreceksiniz. Zira Ak Gençlik bunun lokomotifi olmaktan bir an olsun dahi asla geri durmaz."

İnan'ın bu sözlerinin ardından kürsüye çıkan Erdoğan da Gezi eylemlerini hedef alıp "Bu gençlik, 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir" dedi.