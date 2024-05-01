TİP'lilere polis müdahalesi! Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'

Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:58

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:59

AKP’nin 1 Mayıs için sürdürdüğü ablukayla beraber, siyasi partiler ve sendikalar kutlamalarına devam ediyor.

Türkiye İşçi Partisi üyeleri yürüdüğü sırada polis müdahalesiyle karşılaştı. Kortejin içerisinde olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Milletvekili Erkan Baş, polislere tepki gösterdi.

Polisler parti üyelerinin gözaltına almaya çalışırken Erkan Baş, kendisine bağıran polise ‘Bağırma’ dedi.