Erkan Baş'tan 'kazak' tartışmalarına yanıt: '1.500 lira vermedim'

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 11:27

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 11:34

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş giydiği kazak nedeniyle günlerdir sosyal medyanın gündeminde.

Baş'ın giydiği ve 1.500 TL olduğu iddia edilen kazak sonrasında 'Sosyalist Erkan Baş'ın üstünde kapitalist kazak' tartışmaları gündeme gelmişti. Öte yandan iktidara yakın isimler de, TİP liderini 'kazak' üzerinden hedef almıştı.

"KAZAĞA 1.500 LİRA VERMEDİM"

Sosyal medyadaki 'kazak' polemiği sürerken, Baş tartışmalara Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programında yanıt verdi.

"Kazağa 1.500 lira vermedim" diyen Baş, "Uzun zaman önce almıştım. 'O kazak AKP iktidar olunca kaç liraydı, şimdi kaç lira' diye sorgulanmasını isterdim. 7-8 kat artmış" ifadelerini kullandı.

TİP lideri şöyle konuştu:

"O kazağa 1.500 lira vermedim. Uzun zaman önce aldığım bir kazak. Fiyatı 7-8 kat artmış. Ama yurttaşın siyasetçiyi sorgulaması önemli bir kazanım. Şükürler olsun ki bizim tartışılacak tek şeyimiz kazağımız."