Erkan Baş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Heyetler arası görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek eşlik etti.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye ilişkin TİP'ten yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Erkan Baş ve parti heyetimiz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Önümüzdeki döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ziyarette misafirperverliklerinden ötürü Sn. Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'ne teşekkür ediyoruz" denildi.