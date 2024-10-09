Erkan Baş'tan, Özgür Özel'in TİP'e yönelik sözlerine ilk tepki: 'Gerçekten şaşkınlıkla izledim...'

Yayınlanma: 09.10.2024 - 16:42

Güncelleme: 09.10.2024 - 16:43

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partilerine yönelik sözlerine ilişkin, "İktidarla normalleşirken muhalefetin kendisine benzemeyen unsurlarını kötü bir dile muhatap edenleri halkımıza şikayet ediyoruz" dedi.

10 EKİM'İ HATIRLATTI

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde, terör örgütü IŞİD mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenleri andı; ailelerine sabır diledi.

TBMM Genel Kurulu'nda dün kapalı oturum yapıldığını hatırlatan Baş, "Bütün açık yüreklilikle ifade etmem gerekiyor ki, dünkü toplantıyla ilgili söylenebilecek hiçbir şey yok. Tümüyle bomboş; kamuoyunun, gazetelerde çok rahat takip edebileceği haberlerden derlenmiş konuşmalardan ibaret bir toplantıyı gerçekleştirdik" diye konuştu.

ARTAN KADIN CİNAYETLERİ

Son dönemde öldürülen kadın ve çocuklara ilişkin iktidarın acilen yeni tedbirler alması gerektiğini ifade eden Baş, "Bugün sokağa çıkan bütün kadınların talep ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girmesi ve bu kadın düşmanı politikalarla köklü bir hesaplaşma yaşanması gerekiyor" ifadesini kullandı.

BAŞ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Erkan Baş, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında Genel Kurula hitap etmek üzere salona giren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta karşılanmasıyla ilgili tartışmaları anımsatarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bu konudaki tavrı ve davranışı dolayısıyla TİP'e yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

"Biz zamanında helalleşmeye de yoktuk, bugün bir normalleşmeyle de yokuz. Biz muhalefete muhalefet etmeme anlayışının temsilcilerinden bir tanesiyiz" diyen Baş, parti olarak bu oturuma katılmama kararı aldıklarını belirtti.

Baş, şöyle devam etti:

"CHP yönetimi bu tavrının gerekçelerini paylaşmak yerine, kendisini eleştiren yurttaşlara yanıt yetiştirme telaşına girmiş gibi gözüküyor. Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında TİP'i hedef alarak söylediği sözleri gerçekten şaşkınlıkla izledim. Herhangi bir partinin aldığı oyu küçümsemek siyaseten çok ayıptır. Özgür Özel gibi deneyimli bir siyasetçinin 'Onlara sözü ben verdim.' diye tekrar tekrar ifade etmesi anlaşılabilir bir durum değil; zaten bu gerçek de değil. Bu iktidara karşı toplumsal direnci zayıflatan bir yaklaşım içerisinde. Keşke Özgür Özel TİP'i, AKP'ye karşı eksik muhalefet yaptığı için eleştirseydi. Bir muhalefet partisinin, başka bir muhalefet partisini 'Sen fazla kararlısın, sen eğilmiyorsun.' diye eleştirmesi, tek kelimeyle şaşkınlık verici bir durum. Bu tavrı hiç doğru bulmuyorum. Enerjimizi iktidara karşı mücadeleye karşı harcayalım. İktidarla normalleşirken muhalefetin kendisine benzemeyen unsurlarını kötü bir dile muhatap edenleri halkımıza şikayet ediyoruz."

NE OLMUŞTU? Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’te CHP grubunca ayakta karşılanmasını eleştiren TİP’e yönelik şu sözleri sarf etmişti: 'Bir tanesi çıkmış biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız… Ya partinin oyu yüzde 1.5 ve bizden giden tepki oylarıyla alıyorsun. Meclis’teki her konuşmanı biz devrettik geçmişte sana, ben devrettim.'