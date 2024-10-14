Erkan Baş'tan 'sermaye' eleştirisi: 'Gözümüzün içine baka baka bütün ülkeyi soyuyorlar'

Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:50

Güncelleme: 14.10.2024 - 13:51

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin "Halk için Ekonomi Paketi" tanıtım toplantısında konuştu.

Baş, ülkede büyük bir ekonomik yıkımın yaşandığını, iktidarın ise bu gerçeğin üzerini örtmek, bu durumu normalleştirmek için çaba gösterdiğini vurguladı.

"Türkiye'nin kaynaklarının nasıl geliştirebileceğini ve nasıl halk için kullanılabileceğini önümüzdeki dönemde yine yurttaşlarımızla paylaşmaya ve emekçileri birleştirmeye çaba göstereceğiz" diyen Baş, şunları kaydetti:

"AKIL ALMAZ BİR YALAN PROPAGANDASI SÜRÜYOR"

"Türkiye'de pek çok şey konuşuluyor, tartışılıyor, değerlendiriliyor ama herhalde değişmeyen temel gündem, ülkemizin büyük bir ekonomik yıkım yaşadığı gerçeğidir. Ne olursa olsun insanlarımız 'yarın nasıl yaşayacağız' sorusunu sorarak günü tamamlıyor. İktidar ise bu gerçeğin üzerini örtmek, bunun konuşulmasını engellemek, bunu normalleştirmek, makul bir şeymiş gibi anlatmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Sürekli olarak rakamlarla, tablolarla 'siz aslında zor durumda değilsiniz' diye akıl almaz bir yalan propagandası sürüyor. Başta TÜİK olmak üzere çeşitli kurumlar rakamlarla, tablolarla o gerçeği ters yüz etmeye çalışıyorlar. Genellikle konuşturmamaya, konuşunca onların istediği çerçevede konuşulmasına çaba sarf ettikleri bu tablo üzeri örtülemeyecek hale geldiğinde de her seferinde yeni gerekçeler uyduruyorlar. Şimdilerde ise Türkiye'nin İsrail'in yeni hedefi olduğu tezi üzerine bu ekonomik yıkımı meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Herhangi bir yurttaşı ikna edebilecek bir tek gerekçe ortaya süremediler. Bütün mesele Türkiye'deki bu ekonomik yıkımın üzerini örtmek. Artık yalanlardan bıktık."

Hazırladığımız ekonomi paketindeki esas amacımız, istense ne kadar kolay çözülebileceğini yurttaşlarımızla en kısa biçimde paylaşmak. İlk atılması gerekn adım 'geri almaktır'. Çünkü bugün iktidar bize ait olan kamu kaynaklarını yağmalamıştır. Öncelikli görevimiz bizden çaldıklarını geri almaktır. Daha sonra vergide adalet talebini yükselteceğiz. Çünkü Türkiye'de vergiyi emekçiler, yoksullar ödüyor ve zenginlerin ödemediğini görüyoruz. Enflasyonla gerçek mücadele programı koyacağız. Biz bu iktidarın, enflasyon tartışmalarını nedense her seferinde asgari ücretlilere, emeklilere zam söz konusu olduğunda gündem ettiklerini görüyoruz.

2024 yılı bütçesinde bin 315 tane vergi istisnası saptanmış. Bunun sonucunda bizim yaptığımız hesaplamaya göre, 2,2 trilyon eksik toplanma söz konusu. Bu niye önemli? Çünkü okullarda temizlik yapılamıyor sözde 'tasarruf' adı altında. Yani siz sermayeden almadığınız vergileri toplasanız Türkiye'de okullarda okuyan tüm çocukları doyurabilirsiniz, tüm okullarda temizlik sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

"GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA BÜTÜN ÜLKEYİ SOYUYORLAR"

"İstanbul Finans Merkezleri'nin gelirlerinin yüzde 100'ü vergiden muaf. Örneğin Cengiz İnşaat, yatırımlarından 10 yıldır vergi alınmıyor, 10 yıl SGK ödemiyor, 10 yıl boyunca elektrik giderlerinin yüzde 50'sini devlet karşılıyor, 10 yıl boyunca KDV ödemiyor, 10 yıl boyunca gümrük vergisi ödemiyor. Gözümüzün içine baka baka bütün ülkeyi soyuyorlar. 'Kaynak yok' diyenlerin kafasına vurmak gerekiyor bu rakamları. 3 trilyon liralık kaynak hiç edilmiş durumda. Bizim yoksulluğumuzun nedeni, hak etmedikleri halde bizim emeğimizi, alın terimizi, ülkemizin değerlerini gasp ederek zenginleşenlerdir. Ve bunlara hizmet eden siyasi iktidardır."

"KAYNAK YOKSA YARATMAK İKTİDARIN GÖREVİDİR"

"Kredi kartı limitine bağlı olarak 750 lira ek vergi gündemde. Buradan yurttaşlarımıza seslenmek istiyoruz; ücretli vatandaşlarmızın tümü hali hazırda maaşlarından yapılan vergi kesitlerinden yüzde 6'sını Savunma Sanayii fonuna veriyorlar. Bu oran aşağı yukarı 1 yılda yarı maaş demek. Alın bütün fonları bütçe içine ondan sonra kaynak yok deyin görelim. Ayrıca kaynak yoksa yaratmak da iktidarın görevidir."

"ASGARİ ÜCRET DEĞİL, İNSANCA YAŞAM ÜCRETİ İSTİYORUZ"

Ekonomide yaşanan sorunların çözümü için yapılması gerekenleri de sıralayan Erkan Baş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Esas olarak halk için ücretli, nitelikli kamu hizmetleri ve yatırımları yapmak gerektiğini ifade ediyoruz. Asgari ücret değil, insanca yaşam ücreti istiyoruz. Çalışma saatleri düşürülsün istiyoruz. Barınmayı bir rant kapısı olmaktan çıkarıp kamusal barınma fonu oluşturulması, sosyal konut üretilmesi en temel görevlerimizden biri, Enerji, su ve iletişim zorunlu ihtiyaçlar. Bunların tümünde kamu desteği şarttır. Kadınların yaşamın içinde olmasını, gençlerin geleceğe güvenle bakmasını önemsiyoruz. Emeklilerin refah artışından paylarını alabilmeleri gerekir. Son olarak, tarımsal üretim bu iktidar tarafından yok edilmiştir. Mevcut yasada diyor ki; Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 1'i tarıma destek için ayrılmalıdır. Fakat bu iktidar hiç bunu yapmadı. Bugün 0,3'e inmiş durumda. Biz bunun yüzde 3'e çıkarılması gerektiğini düşüyoruz.

Biz, Halk için Ekonomi Paketi ile beraber Türkiye'nin kaynaklarının nasıl geliştirebileceğini ve nasıl halk için kullanılabileceğini önümüzdeki dönemde yine yurttaşlarımızla paylaşmaya ve emekçileri birleştirmeye çaba göstereceğiz."