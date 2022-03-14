Erkan Baş'tan 'yeni seçim kanunu' tepkisi: 'Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı'nı kaybettiğini kabul etmiştir!'
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş; AKP ve MHP'nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu ve seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren 'Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi. Baş, "Cumhur İttifakı, bu seçim kanunuyla Cumhurbaşkanlığı'nı kaybettiğini kabul etmiştir" dedi.
AKP ve MHP'nin uzun süredir üstünde çalıştığı ve seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek düzenlemenin de yer aldığı Seçim Kanunu teklifi Meclis'e geldi.
Bu kapsamda hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından bugün Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
SEÇİM BARAJI, 'YÜZDE 7' OLARAK TEKLİF EDİLDİ
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Yazıcı, "15 maddelik yasa teklifiyle yüzde 10 olan seçim barajını yüzde 7 olarak teklif ediyoruz. Siyasi partilerin TBMM'de grup kurma şartını kaldırıyoruz" dedi.
15 maddelik teklif AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla verildi. Teklif kabul edilirse seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek. Seçimlere katılabilmek için Meclis'te grup kurmak yeterli sayılmayacak, örgütlenmesini yeterli oranda tamamlayan partiler seçimlerde yer alabilecek.
Teklifle, ittifakı oluşturan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı, seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak, D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek.
ERKAN BAŞ'TAN YENİ SEÇİM KANUNU TEPKİSİ
Söz konusu düzenlemeyi Halk TV canlı yayınında değerlendiren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Bu, 'artık oyları' kendi hesaplarına göre Cumhur İttifakı tarafından değerlendirilmesi anlamına gelecek" dedi.
Teklifi, 'haksız yere ek vekillik kazanma arayışı' olarak değerlendiren Baş, şöyle konuştu:
"Aşağı yukarı 2 yıldır bu seçim kanunu konuşuluyor ve ilk günden bu yana hep şunu soruyoruz; 'Ne amaçlıyor iktidar buradan?' Ben daha önce katıldığım programlarda şunu söylemiştim, AKP-MHP bunu arıyor: 'Daha az oy alsak bile, Meclis'te daha fazla sandalye alabilir miyiz?' Ve görüldüğü üzere ittifakın oylarının, ittifak partilerine yaramaması için bir formülasyon geliştirmişler."
"Ortada seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu değişikliği var. Normalde demokratikleşme beklenir. Daha eşitlikçi bir kanuna doğru gitmek beklenir. Gerçekten bu kadar saçma olabilir" diyen Baş, "Yeni düzenlemede diyor ki, 'Herhangi bir parti iki defa kongresini yapmasa bile seçime girebilir.' Bu, partilerin antidemokratik karakterinin iyice güçlendirilmesi demektir. Çünkü partilerin kongleri demokrasidir" sözlerini kullandı.
"BU, AKP KURULDUĞUNDA OLSAYDI, AKP SEÇİME GİREMEZDİ"
Yeni düzenlemeye göre seçimlere katılabilmek için Meclis'te grup kurmak yeterli sayılmayacak.
Milletvekili transferiyle yeni kurulan partilerin seçime girmesinin engellenmesi için seçime girme şartları arasında yer alan "TBMM'de grup kurma" hükmü kaldırılarak, partilerin teşkilatlarını kurması ve kongresini yapması esas alınacak.
Bu maddeyi de değerlendiren Baş, "'Grubu olan partiler seçime giremez' düzenlemesi AKP kurulduğunda olsaydı, AKP seçime giremiyordu" dedi.
Bu düzenlemenin sadece AKP ve MHP için yapıldığını vurgulayan Baş, "Ben bugün açıklamayı canlı yayında dinledim ve net kararım şudur; Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiğini kabul etmiştir" ifadelerini kullandı.
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