Erkin Koray’ı Moğallar Grubu Gitaristi Taner Öngür anlattı: ‘Özgür bir kızılderili gibi...’

Yayınlanma: 10.08.2023 - 11:55

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:27

Anadolu rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 82 yaşında yaşama veda etti. Koray’n ardından sanatçının hayranları, dostları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Usta sanatçı ile bir dönem beraber çalışan Moğollar Grubu gitaristi Taner Öngür, anılarını Cumhuriyet TV’e anlattı.

“BEKLEMEDİĞİMİZ BİR HABER OLDU”

Öngür, Erkin Koray’dan gelen acı haberin beklenmedik olduğunu ifade ederek, “Çok şok edici oldu çünkü son bir iki senedir kendisiyle WhatsApp aracılığıya görüşüyorduk çok keyifli sohbetler geçiyordu aramızda. Ama kendisi biliyordu sanırım bunu, hazırlanmış kızına bırakmış her şeyi. Bizim için beklemediğimiz üzücü bir haber oldu” dedi.

“BENİM ABİM GİBİYDİ”

Öngür, 1968'de Erkin Koray Dörtlüsü'ne girdi. Erkin Koray ile bir 45'lik kaydetti. Ardından Londra'ya gitmek için dörtlüden ayrıldı.

Bu süreçte Erkin Koray ile yaşadıklarını dile getiren Öngür, “Çok küçüktüm 14 yaşındaydım, kısa bir süreydi, abim gibiydi. Çiçek Dağı ve Hop Hop gelsin olmak üzere 2 şarkı kaydettik. Bir de turne yapmıştık, çok kibar bir insandı. Herkese saygıyla yaklaşırdı ama gerektiği zaman iyi de kavga etmesini bilirdi. Uzun saça toplum alışmadığı için o dönem sataşmalar olurdu, cevaplarını da iyi alırlardı” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜR BİR KIZILDERİLİ GİBİ...”

“Müziğini bir tarafa bırakırsak, kişiliği önemli bir örnekti” diyen Öngür, Erkin Koray’ın özel hayatına ilişkin, “Onurunu sonuna kadar korudu, özgür bir kızılderili gibi yaşadı. Onun için çok mücadele etti. Kimseye eyvallah etmeyen insanlardandı. Yapımcılar 40 yıl sonra eseri kötü baskıyla ortaya çıkarabiliyor. O çok kızıyordu, mahkemelere gidip dava açıyordu ama Türkiye’de hukukun geldiği durum malum. Neredeyse suçlu korunur hale geldi. Yasal ama etik ve ahlaki değil. Para kazanmak için yapıyorlar, bu utanç verici ayıp hala sürüyor. Sosyal medyadan yazdım. Hemen hakaretler küfürler başladı, ama iyi oldu deşifre ettiler kendilerini” açıklamasında bulundu.

“ENGİN YÖRÜKOĞLU İLE EV TUTMUŞLARDI”

Moğallar Grubu’nun diğer üyeleri ile de sıkı bağ içinde olduklarını ifade eden Öngür, “Cahit Berkay ve Engin Yörükoğlu ile çok iyi arkadaştılar. Hatta Engin ile beraber Tarlabaşı’nda ev tutmuşlardı. Aykırı göründükleri için kadınlar çamaşırsuyu falan döküyormuş kafalarından aşağı. Çok sevdiğim bir abimdi” diyerek sözlerini noktaladı.