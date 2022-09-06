Cem Küçük ve Ersan Şen arasında sert tartışma: Utan Cem artık yeter

06 Eylül 2022 Salı, 11:09

Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programında Cem Küçük ile Ersan Şen arasında sert bir tartışma yaşandı.

Açık ve Net'te Cem Küçük'ün ekonomi politikalarını öven sözleri Ersan Şen'i sinirlendirdi.

Ersan Şen'i çileden çıkaran ise Cem Küçük'ün şu sözleri oldu:

"Sayın Erdoğan söylediği her şeyi yapıyor. Türkiye ihracatını artırıyor. Milyonlarca insan üretim yapıyor ülkemizde. Sıkıntı var ama her şey de kötü değil. Sayın Erdoğan tahıl koridoru ile dünyayı açlıktan kurtardı."

Bu sözlerin ardından Ersan Şen "Utan Cem artık yeter" diyerek"Ekonomi iyiyse 1 dolar neden 18 lira, sana göre uçuyoruz" dedi. Ersan Şen sesini yükselttiği tartışmada "Bu millete yalan söyleme yeter artık" diye konuştu. Cem Küçük ise "Sen her şeye karşısın" dedi.

“UTAN ARTIK CEM YA YETER”

Ersan Şen ile Cem Küçük arasındaki diyalog şöyle gelişti:

Ersan Şen: Ekonomi çok iyiyse 1 dolar neden 18 lira? Kur korumalıya niye bu kadar ucu açık faiz ödüyorsun...

Cem Küçük: Ne ucu açığı ya faizler düşmüş...

Ersan Şen: Ya utan Cem ya yeter artık!

Cem Küçük: Ama deminden beri gerçekleri saptırıyorsun.

Ersan Şen: Bir de hataya hata de be kardeşim ya... Sana göre uçuyoruz biz kardeşim ya... Keşke öyle olsa... Senin söylediğin doğru değil. Sana göre milletin hiçbir derdi yok.

Cem Küçük: Hayat pahalılığı var. Ama sen her şeyi kötülüyorsun.

Ersan Şen: Sen hiç dükkana gittin mi bakkala gittin mi? Hiç markete gidip salça aldın mı? Ne demek ya...

Cem Küçük: Ya sen her şeye karşısın ya...