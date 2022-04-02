Ersan Şen, Cem Küçük'ü 'halaya' davet etti: 'Oh çekiyordun yaldır yaldır, hadi çeksene yine'
Hukuk profesörü Ersan Şen, hayat pahalılığı üzerinden, AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük'e canlı yayında 'Utanın' diyerek sert tepki gösterdi. Şen, "Dolar 18,50'den 14'e geldiğinde halay çekiyorlardı. Çek bakayım şimdi halayı. Neyle çekiyorsun?" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Habertürk ekranlarında canlı yayımlanan 'Enine Boyuna' programının konuğu olan Hukuk Profesörü Ersan Şen, AKP'ye yakınlığı ile bilinen Cem Küçük'e sert eleştirilerde bulundu.
Hayat pahalılığı üzerinden, Cem Küçük'ün geçmişteki sözlerine atfen tepki gösteren Ersan Şen, "Bu zamları yaptığınız için utanın! Hani uçacaktık? Buralarda oh çekmeyi biliyordun, Dolar 13'e geldiğinde halay çekiyordun, çek bakalım şimdi" dedi.
Öte yandan doğalgaza gelen zamları da gündemine alan Ersan Şen, Cem Küçük'e büyük bir artış olduğunu söyleyerek 'Utanın' diye tepki gösterdi.
"ÇEK BAKALIM ŞİMDİ HALAYI"
Şen, Küçük'e hitaben şunları söyledi:
"Kardeşim paran yerlerde, alım gücün yok. 1 Bulgar Levası 8,29 Türk Lirası olmuş, 1 Azerbaycan Manatı 8,64'te. Bulgaristan nedir ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında devlet mi? Esamesi okunabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, Katma Değer Vergisi'ni düşürüyoruz diyor. Ben de inatla hepimiz için lüzumlu olan gıda ve ihtiyaç maddelerinden 22 ürünle ilgili sürekli fiyat araştırması yapıyorum. O araştırmanın son şekli, 1 Nisan 2022 market alışverişi. O kalemleri saymayacağım.
Artmayan sadece poşet. 101 günde bu ülke topraklarında şu 21 kalem malda yüzde 20 artış var utanın! Hani ne ucuzlaması var? Hani uçacaktık? Nisan ayına geldik. Cem kardeşim buralarda söylüyordu yaldır yaldır. Oh oh çekmeyi biliyordu. 18,50'den 14-14,50'ye geldiğinde halay çekiyorlardı. Çek bakayım şimdi halayı. Neyle çekiyorsun?"
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