'Ersoy Dede' iddiası: SBK'ye yakınlığı nedeniyle 'Artık yoksun' denildi

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:59

TRT 1 Ana Haber sunucusu Ersoy Dede'nin kanal yönetimi tarafından ekrandan uzaklaştırıldığı iddia edildi. Dede'nin adı, nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giyen, Türkiye'den kaçtıktan sonra Avusturya tarafından sorgulanmak üzere ABD'ye iade edilen SBK Holding ve SBK Vakfı'nın Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’dan para aldığı iddia edilen gazeteciler listesinde geçiyordu.

Dede'ye, Sezgin Baran Korkmaz ile olduğu iddia edilen yakınlığı nedeniyle TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı tarafından ekran yasağı konduğu öne sürüldü. Odatv’nin haberine göre yıllık izne çıktığını söyleyen Ersoy Dede ise Sezgin Baran Korkmaz iddialarına “Deli saçması” dedi.

Ersoy Dede, yaptığı açıklamada "İzindeyim. Birkaç gün evdeyim. Olağanüstü bir durum yok. Normal senelik izindeyim. Eşimle tatil planlamasını beraber yaptık. İzin kullandığımız oluyor” diye konuştu.

ÇİZELGEDE YOK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'in sahibi olduğu Superhaber.tv isimli sitedeki habere göre TRT yönetimi Ersoy Dede’ye "Artık Ana Haber’de yoksun" dedi.

Haberde şöyle denildi:

"TRT Ana Haber sunucusu Ersoy Dede, Sezgin Baran Korkmaz’a sürekli övgüler yağdıran paylaşımları ve yönettiği internet sitesinde Korkmaz’ın PR’ını yapan haberleriyle dikkat çekmişti. Hepsinden öte bu işadamının sık sık para aldığı iddia edilen gazeteciler arasında da adı geçiyordu.

Ersoy Dede, bir kaç yıl önce halen BAE’de bulunan yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker’e açıktan ve abartılı destek paylaşımları ile öne çıkmış bir isimdi.

Bu iddialar son 1 hafta içinde yeniden dolaşıma sokulunca TRT yönetiminin Ersoy Dede’ye ekran yasağı getirdiği konuşuluyor. Bu yasağın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu konusunda bir açıklama yok ancak bugün de ekrana çıkmayan Dede’nin ismi önümüzdeki haftanın spiker planlama çizelgesinde de yer almadı."



