İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel kimdir? Kazım Yücel kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:32

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:32

31 Mart 2024 yerel seçimlerine tek başına girme kararı alan İYİ Parti'de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel oldu. Peki, İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel kimdir? Kazım Yücel kaç yaşında?

KAZIM YÜCEL KİMDİR?

Kazım Yücel 1964 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Bütün eğitim hayatını Kayseri'de tamamlamıştır. 1985 yılında askerlik görevini bitirmesinin ardından ticarete başlayan Kazım Yücel, başında olduğu ticari firmanın faaliyetlerini yaklaşık 32 yıldır sürdürüyor. Uluslararası ithalat ve ihracat yapan Kazım Yüceli 2010 ve 2014 yıllarında seçimlerle yerelde belediye meclis üyesi olarak Kayser'ye hizmet etti.

KAZIM YÜCEL ÖZEL HAYATI

Kazım Yücel evlidir ve 2 çocuk babasıdır. Kazım Yücel'in 1 de torunu vardır.