Esenyurt'ta CHP'nin grup toplantısı sokakta yapıldı: 'Ey kaymakam! Seni o koltuktan kaldıracağız'

Yayınlanma: 04.11.2024 - 11:34

Güncelleme: 04.11.2024 - 12:08

Esenyurtlu 228 bin seçmenin oyunu alarak başkan seçilen Ahmet Özer, çarşamba sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, gece yarısı da tutuklanmıştı.

Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na getirilen Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı.

Kayyum atanmasına yönelik tepkiler devam ederken, Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li üyeleri bu sabah belediyeye alınmadı.

TABELA İNDİRİLDİ

Belediyedeki CHP Grup Toplantı Odası tabelası da indirildi. Tepkiler sonrası tabela bir süre sonra "Esenyurt halkındır halkın kalacak", "Direne direne kazanacağız", "Kayyum gidecek, Ahmet Başkan gelecek" sloganları arasında tekrar yerine yapıştırıldı.

BELEDİYE ABLUKA ALTINDA

Abluka altına alınan Esenyurt Belediyesi'ne CHP Belediye Meclis üyelerinin alınmaması üzerine polis ile gerilim yaşandı.

GRUP TOPLANTISI SOKAKTA YAPILDI

CHP'liler içeri alınmayınca Grup Toplantılarını hemen belediye önünde dışarıda yapma kararı aldı.

POLİS BARİYERİ AŞILDI

Toplantı sırasında, partili grubunun bulunduğu yere ulaşmak isteyen yurttaşlar polis tarafından engellendi. Bunun üzerine CHP'liler yurttaşların önüne konulan engeli bariyerleri yıkarak kaldırdı. Gelişme üzerine belediye binası önündeki polis yığınağı da artırıldı.

ÖZGÜR ÇELİK: HALK, BU OTORİTER DÜZENE TEKRAR DERS VERECEKTİR

Grup Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Özgür Çelik şunları dile getirdi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin demokrasisini her gün geriye götürüyor, Türkiye'yi Orta Çağ karanlığına doğru sürüklüyor. İşte seçilmiş belediye meclis üyelerinin bu toplantıyı belediye binası içerisindeki CHP grup salonunda değil burada, bu koşullarda yapıyor olması, Türkiye demokrasisinin 2024 tarihinde nereye geldiğinin, nereye getirildiğinin en açık göstergesidir.

Son olarak şunu ifade etmek isterim: Türkiye'nin yurttaşlarını açlık, yoksulluk ve sefalete sürükleyenler, anayasayı her gün ayaklar altına alanlar, Türkiye demokrasisini zedeleyenler, Türkiye demokrasisini geriye götürenler şunu iyi bilmelidir: Cumhuriyet Halk Partisi buradadır! Cumhuriyet Halk Partisi bu otoriter düzene karşı halkımızla, milletimizle birlikte mücadeleye devam edecektir. Nasıl 2019'da o otoriter yönetim anlayışına karşı vatandaşımız bir demokrasi dersi verdiyse, nasıl 2024'te bir demokrasi dersi verdiyse, ilk seçimde, erken seçimde Türkiye Cumhuriyeti halkı, milletimiz, bu otoriter düzene karşı bir demokrasi dersini tekrar verecektir!"

'KANUNSUZ HAREKET EDİYORSUNUZ'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın saat 10.30 civarında belediye binası önünde şu açıklamayı yaptı:

"Polisler şu anda aldıkları emirle beraber kanunsuz bir şekilde hareket ediyorlar. Hatırlıyor musunuz 2019'da İmamoğlu'nun belediye başkanlığı mazbatasını iptal edip kayyum vali atadılar ve sonra milli irade karşısında o vali tekrar valiliğine geri döndü. Şimdi de İçişleri Bakanı olan o vali, belediyelere yine kayyum atıyor.

'TELEFON KAYDINI SUÇ SAYAMAZSINIZ'

12 yıl öncesine giderek telefon kaydı alıp bir terör suçlaması yapmaya çalışmak, kendisinin bulunmadığı ortamlarda adının geçmesini dahi suç saymak, AKP'li vekillerin beraber yemek yediği kişilerle ilişkilendirip terör suçu saymak tam AKP'ye yakışır."

'SENİ O KOLTUKTAN KALDIRACAĞIZ KAYMAKAM'

Gökhan Günaydın, saat 11.20'de ise şu açıklamada bulundu:

"Kaymakam 12 saat içinde vali yardımcısı yapıldı, ilk yaptığı şey Esenyurt Belediye Başkanı koltuğunda poz vermek. Ey kaymakam! Seni o koltuktan kaldıracağız. İçişleri Ali Yerlikaya milletten almadığı yetkiyle İBB koltuğuna oturmuş ve oradan poz vermişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını indirip depoya kaldırmıştı. Sonra o fotoğraf geldi, Yerlikaya gitti."

'GASP GİRİŞİMİ YİNE SANDIKTAN DÖNECEK'

"İstanbul'un 39 ilçesi var. Bunlardan 28'i CHP ilçesi. Ve sadece CHP'li belediyeler şu anda içeri alınmıyor. Ahmet Özer'e terörist muamelesi yapıyorlar bir telefon görüşmesi nedeniyle. Geriye yönelik 12 kaydını almışlar. Yahu geçmişte sizin yaptıklarınızı çıkaralım o zaman. Dışarıda biriyle telefonla konuşuyorsunuz, bu adam yıllar sonra suç işleyip tutuklanacak. Siz bunu nasıl bilebilirsiniz? Bu tertemiz arkadaşlar CHP'yi temsil ettiği için içeri alınmıyor. Milletin iradesini gasp girişiminiz yine ve yine sandıktan dönecek!"

'ÖZER'İN BIRAKTIĞI YERDEN ONUN YERİNE ÇALIŞACAĞIZ'

"Bu sabah yine 3 belediyeye kayyım atanmış. Yahu Bahçeli değil miydi bu insanlara el uzatan? DEM Parti değil mi seçimi kazanan? Bu nasıl iştir? Siz bunu 2019'da da denediniz, 800 bin oy fark yediniz. 2024'te de katlanarak arttı. Yine öyle olacak. Biz milletin iradesine saygılıyız ve asla o iradeyi gasp ettirmeyeceğiz. Bugünden itibaren gruptan 4 CHP'li burada bulunacak. Belediye üyelerimiz ve parti meclisimiz burada olacak. Özer'in bıraktığı yerden onun çalışmalarını tamamlayacağız. Ahmet Özer'in yokluğunda CHP Esenyurt için ne yapmış teker teker sayacağız."