Esenyurt'ta kayyumun atadığı başkan yardımcısından 560 milyar TL çalındı yalanıyla yurttaşlara hakaret

Yayınlanma: 08.04.2025 - 20:06

Güncelleme: 08.04.2025 - 20:06

İstanbul Esenyurt'ta 31 Mart'taki yerel seçimleri kazanan Ahmet Özer, teröre bağlı suçlamalar iddiasıyla 30 Ekim'de tutuklanmış, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ilçeye kayyum olarak atanmıştı. Aksoy, göreve geldikten sonra çok sayıda belediye çalışanının işine son vererek kendisine yakın kadroları çeşitli görevlere atarken 9 Aralık'ta Aksoy tarafından Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Ümit Ünal, sosyal medyada skandal bir paylaşımda bulundu.

"NE KADAR OLDU?" adlı bir hesap, gazeteci Sedef Kabaş'ın da aralarında bulunduğu bazı sosyal medya hesaplarının Kız Kulesi'nde 2021 ve 2023 yılları arasında süren restorasyon çalışmaları esnasında Kız Kulesi'nden uzun bir süre görüntülenemesi üzerine paylaştıkları sosyal medya mesajlarını alıntılayarak "Kız Kulesi'nin bile çalındığını düşünen kitleyi, 560 milyar liranın İmamoğlu suç örgütü tarafından çalındığına inandıramıyoruz!" paylaşımında bulundu.

Paylaşımı alıntılayan Ünal ise "Ne verseniz yemeye hazır kitleye, söz kifayet etmez" paylaşımında bulundu.

İBB, İDDİALARI BELGELERLE ÇÜRÜTTÜ

Ünal'ın paylaşımında yer verdiği '560 milyar lira İBB tarafından çalındı' iddiası, İBB'ye yönelik 19 Aralık'ta başlayan operasyonlar sonrasında iktidara yakın medya kuruluşları tarafından sıklıkla dillendirilmiş, soruşturmanın detayları ortaya çıktıkça söz konusu iddianın gerçek olmadığı anlaşılmıştı.

İBB'den konu hakkında yapılan açıklamada da söz konusu iddianın gerçek olmadığı belgelerle çürütülmüştü.