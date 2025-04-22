Esila Ayık'ın avukatından dördüncü başvuru: 'İki adliye arasında sıkışıp kaldık'

Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:17

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlara ilişkin protestolar sonrasında 14 gündür Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan öğrenci Esila Ayık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında böbrek rahatsızlığı nedeniyle kemoterapi gören Ayık’ın “hafif” seviyede olan aort rahatsızlığı da tutuklu bulunduğu esnada “orta” seviyeye yükseldi.

Öte yandan Ayık’ın avukatı Ümit Özkan dördüncü kez tutukluluğa itiraz başvurusunda bulundu.

MAHKEME ‘YETKİM YOK’ DEDİ

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan Ayık’ın dosyasının Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi iki adliye arasında karar ‘karmaşasına’ neden oldu. Av. Özkan, 11 Nisan 2025’te İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulundu.

Başvuru hakkında karar verilmeden, dosya İstanbul Anadolu Adliyesine gönderildi. Özkan, ikinci itirazı bu adliyedeki savcılığa yaptı. Savcılık ise başvuru sonrası itirazın incelenmesi için 7. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

SAVCILIK DOSYAYI VERMEDİ

Anadolu 7. Sulh Ceza Mahkemesi hakimliği ise Av. Özkan’a “Kararı İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi verdiği için biz bakamayız” yanıtını vererek ‘karar verilmesine yer olmadığı’ yönünde görüş belirtti.

Bu karardan sonra İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi ile görüşen Av. Özkan, bu kez de “Dosya bizde değil, Savcılıktan istedik, gelince karar vereceğiz” yanıtını aldı.

Bu karar sonrası Savcılık ile görüşen Av. Özkan, bu kez de ‘Dosya bizim. Biz yetkiliyiz. Gönderemeyiz’ yanıtı ile karşılaştı. Bunun üzerine bu kez Anadolu 7. Sulh Ceza Mahkemesi’ne yeni bir başvuruda bulundu.

‘ZAMAN ESİLA’NIN ALEYHİNE İŞLİYOR’

Av. Özkan şunları söyledi:

“Tüm raporları ve belgeleri bir kez daha sunduk. Yargıtay içtihatlarını da ekledik. Ancak biz itirazda bulunurken 7. Sulh Ceza Hakimliğinin dosyayı incelemeden iade ettiğini öğrendik. İki adliye arasına sıkışıp kaldık. Esila 14 gündür haksız ve sağlık sorunlarına karşın tutuklu. Her geçen dakika onun aleyhine işliyor. İtirazlarımıza artık karşılık almak istiyoruz. Adalet kayıp. Adliye köşelerinde arıyor, bulamıyoruz.”