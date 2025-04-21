Özgür Çelik'ten Yılmaz Tunç’a ‘Esila Ayık’ sorusu: 'Görüşmemize neden izin verilmiyor?'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 21:27

Güncelleme: 21.04.2025 - 21:27

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması tutuklanması sürecinde düzenlenen protestolarda tutuklanan Eslia Ayık'ın sağlık durumu giderek kötüleşiyor.

Böbrek ve kalp rahatsızlığı bulunan Ayık'ın tahliye edilmesi için Türk Tabipler Birliği ve siyasi partiler çağrıda bulunurken CHP'den bugün yapılan açıklamada Ayık ile görüştürülmedikleri belirtildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek, "Tutuklu öğrenci Esila Aylık ile görüşmemize NEDEN İZİN VERİLMİYOR?" diye yazdı.

"NEDEN İZİN VERİLMİYOR?"

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Tutuklu öğrenci Esila Aylık ile görüşmemize NEDEN İZİN VERİLMİYOR? @yilmaztunc

Bugün Genel Başkan Yardımcımız, İl Kadın Kolları Başkanımız, Bakırköy İlçe Başkanımız ve İl Yöneticimizin de yer aldığı heyetimiz kadın tutuklular ile görüşmek üzere Bakırköy Cezaevi'ne gittiler.

Heyetimizin Gezi Davası tutukluları Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etmelerine izin verildi ancak sağlık sorunları yaşayan Esila Aylık'ı ziyaret etmelerine izin verilmedi.

Kamuoyunun sağlığından endişe ettiği bir gencimizi ceza alsa hapis yatmayacağı bir suçlamayla cezaevinde tutan, sağlık sorunlarına rağmen tahliye etmeyen, görüşmemize dahi izin vermeyen irade, milletine düşman olmuştur!"