Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık: Erdoğan'ın halefi Akın Gürlek

AKP kulislerinde "Erdoğan sonrası" döneme dair tartışmalar devam ederken, çok konuşulacak bir iddia da partinin eski milletvekillerinden Hüseyin Kocabıyık'tan geldi.

Cezaevinden tahliye olmasıyla yakın zamanda gündeme gelen eski vekil Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti içi dengelere ve siyasetteki yeni güç odaklarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Partideki "derin aklın" bir felaket senaryosundan kaçtığını ve tehlikeyi görerek çare aradığını savunan Kocabıyık, AKP'de geleceğin siyasilerin veya Erdoğan ailesinin değil, sınırsız güç sahibi bürokrasinin elinde olduğunu iddia etti. Kocabıyık'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal halefi" olarak işaret ettiği isim ise Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu.

"ERDOĞAN FERAGAT EDİP ÖNÜNÜ AÇABİLİR"

AKP eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın açıklamaları şu şekilde:

"Şamil Tayyar ve Mücahit Birinci'nin başlattığı Erdoğan sonrasına dair tartışma yanlış yorumlanıyor. Kimsenin Berat Albayrak veya Bilal Erdoğan sevgisi-sempatisi yok. AK Parti'nin derin aklı bir felaket senaryosundan kaçıyor. Şamil ve Mücahit Birinci zeki insanlar. Tehlikeyi görüyorlar ve çare arıyorlar. Erdoğan'ın doğal halefi Akın Gürlek. Bürokrasi başta olmak üzere geleceği karanlık gören yeni yönetici sınıfın cüretkar, kararlı ve sınır tanımayan bir liderin himayesine ihtiyacı var. İktidarda bu vasıflara sahip tek isim Akın Gürlek. Diğerlerini Özgür Özel çerez niyetine yer. AK Partili dostlarımdan aldığım duyum bu. Ak Parti'de gelecek siyasetin veya Erdoğan ailesinin elinde değil, bugünün sınırsız güç sahibi bürokrasisinin elinde.

"Bürokrasinin tepedeki ismi ise Akın Gürlek. Baksanıza Tarım Bakanlığı, Rekabet Kurulu dururken Tavukları bile yönetiyor. Ülke onun çelik mengene gibi ellerine emanet. Erdoğan izin vermese bunları yapabilir mi? Sezgilerime dayanarak söylüyorum: Erdoğan'ın halefi Akın Gürlek. Hatta Bu seçimde Erdoğan feragat edip onun önünü açabilir."

NE OLMUŞTU?

Hüseyin Kocabıyık'ın AKP ile yollarının ayrılmasına ve cezaevine girmesine giden süreç, geçmişte yaptığı eleştirilerle başlamıştı.

2025 yılının Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine sert tepki gösteren Kocabıyık, Erdoğan'a yönelik "Sen aslında kendine darbe yaptın" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalarının ardından Kocabıyık, AKP'den ihraç edilmişti.

Kocabıyık, Ekim 2025'te gazetemize verdiği röportajda parti içindeki çıkar ilişkilerine değinerek, "AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Kocabıyık daha sonra Ekim 2025'te "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık iki buçuk ay tutuklu kalan Hüseyin Kocabıyık, 16 Aralık 2025 tarihinde görülen duruşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak mahkeme kararıyla birlikte tahliye edilmişti.