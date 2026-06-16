Akın Gürlek'ten 'FETÖ' mesajı: 'Tüm mensupları hukuk önünde hesap verecek'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı yürütülen çalışmalar konusunda partisine yakın Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki Sabah gazetesine mesajlar verdi.

Gürlek, FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutta sürdürüldüğünü belirterek "Örgütün beyni yurt dışında. Bu kapsamda yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz" dedi.

Gürlek, "Özellikle ABD ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konu öncelikli gündem maddesi olacak. FETÖ terör örgütünün kendisini sürekli yenileyen bir yapı. Özellikle yeni eleman kazanma ve finans ağlarını da yakından takip ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda bu konuda teyakkuz halinde" ifadelerini kullandı.

Sabah'taki ilgili haberi sosyal medya hesabından alıntılayan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin bekasını hedef alan FETÖ ihanet şebekesiyle mücadelemiz kesintisiz sürmektedir. Bakanlığımızın ilgili birimleri yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm FETÖ firarilerinin takibatını da en titiz şekilde yürütmektedir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir" ifadeleri kullandı.