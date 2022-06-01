Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi: 'Geriye gidiyoruz'

01 Haziran 2022 Çarşamba, 23:19

2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yapan, şu an DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında Gezi protestolarını hedef alan sözlerini eleştirdi.

Kavaf, "Talihsiz bir ifade… Şu anda hak, hukuk ve özgürlükler noktasına atılan adımların hepsinden geriye gidildiğini görüyoruz, yaşıyoruz" dedi.

T24'te yer alan haberde Kavaf şunları söyledi:

"YAPMAK ÇOK ZOR DEĞİL, İSTEMEK YETERLİ"