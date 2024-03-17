Eski AKP'li başkan Mehmet Cavit Şireci kalp krizi geçirdi
Eski AKP Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kalp krizi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Bugün aniden rahatsızlanan Eski AKP Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede kalp rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan Şireci’ye anjiyo yapıldı.
Yoğun Bakım Ünitesine alınan Şireci’nin tedavisi sürüyor.
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