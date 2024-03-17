Eski AKP'li başkan Mehmet Cavit Şireci kalp krizi geçirdi

Eski AKP Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kalp krizi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:28
Eski AKP'li başkan Mehmet Cavit Şireci kalp krizi geçirdi
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Bugün aniden rahatsızlanan Eski AKP Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede kalp rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan Şireci’ye anjiyo yapıldı.

Yoğun Bakım Ünitesine alınan Şireci’nin tedavisi sürüyor.


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