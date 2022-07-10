Eski AKP’li vekil Edibe Sözen, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne atadı.

10 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite rektörlüklerine eski AKP milletvekillerini atama geleneğini sürdürdü. Erdoğan’ın imzasıyla beş üniversiteye rektör ataması yapıldı. Eski AKP milletvekili, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi ve Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Başkanı Edibe Sözen Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu’nda da görev yapan Sözen, 2018-2020 yılları arasında Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüttü.

ESKİ DANIŞMANDI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Kemal Şenocak’ın, YÖK’teki istifalar ve görevden almaların ardından YÖK’e atanmasıyla boşalan rektörlük koltuklarına da atamalar yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’ne Yusuf Yılmaz, ESOGÜ Rektörlüğü’ne Kamil Çolak atandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Akın Levent ve Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’ne de Hamza Al getirildi. Al, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı AKP’li Zeki Toçoğlu’nun danışmanlığını da yürütmüştü.

TARTIŞMALI SÖZLER

Al’ın, 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün sonra verdiği bir röportajdaki ifadeleri ise yeniden gündeme geldi. Bir lise öğrencisinin röportaj yaptığı Al, Erdoğan’ı “karizmatik otoritenin çağdaş örneklerinden birisi” olarak tanımlarken ordunun siyasetin emrine verilmesi gerektiğini savunmuştu. Al, “Türk ordusu, halkın temsilcisi olan siyasal iktidarın emrinde olmayı, bürokratik onuruna yedirememektedir. Askerin bürokratik onuru kırılmalıdır. Ordu, kesinlikle hükümetin emrine sokulmalıdır. Mehmetçik dahil profesyonel askerlerin eğitimi yeniden düzenlenmelidir” diye konuşmuştu.