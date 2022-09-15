Eski AKP'li vekil Resul Tosun'dan İstanbul seçimi itirafı: "AKP bunun cezasını çekti"
22. Dönem AKP Tokat Milletvekili Resul Tosun, İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Tosun, "Yerel seçimlerden önce AK Parti'nin dilini yakan argümanlardan en önemli birisi Apo'nun mektubu ve kardeşinin TRT'de konuşulması" dedi.
tv100'de Erdoğan Aktaş'a konuşan eski AKP Milletvekili Resul Tosun, yerel seçimlerdeki İstanbul sonucuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"HDP kartı kimin eline geçerse geçsin onun elini yakıyor" diyen Tosun, "AK Parti'nin dilini yakan argümanlardan en önemli birisi Apo'nun mektubu ve kardeşinin TRT'de konuşulması" ifadelerini kullandı.
Tosun'un sözleri şöyle:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazanmadı, AK Parti kaybetti. AK Partinin buradaki hataları... Burada yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Mesela Meral hanım diyor ki, Öcalan ile görüşmeleri yönünde duyumlarım var.
Bakınız yerel seçimlerden önce AK Parti'nin dilini yakan argümanlardan en önemli birisi Apo'nun mektubu ve kardeşinin TRT'de konuşulması. HDP kartı kimin eline geçerse geçsin onun elini yakıyor. AK Parti yerel seçimlerden önce bunun cezasını çekti. O yüzden ben bundan sonra AK Parti'nin HDP ve Öcalan ile ilgili bir kelimeyi ağzına almasının doğru olmadığı kanaatindeyim."
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