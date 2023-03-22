Eski AKP'li vekil ve oğlu CHP'de: Rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 18:14

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 18:14

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Çelebi ve oğlu Mehmet Sait Çelebi ile bugün CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da katıldı.

Görüşmenin ardından CHP’ye üye olan Süleyman Çelebi ve Sait Çelebi’nin rozetlerini Kemal Kılıçdaroğlu taktı.