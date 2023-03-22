Eski AKP'li vekil ve oğlu CHP'de: Rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı

Eski AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi ve oğlu Sait Çelebi, CHP'ye üye oldu. İki ismin rozetlerini, CHP lideri Kılıçdaroğlu taktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 18:14
Eski AKP'li vekil ve oğlu CHP'de: Rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Çelebi ve oğlu Mehmet Sait Çelebi ile bugün CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da katıldı.

Görüşmenin ardından CHP’ye üye olan Süleyman Çelebi ve Sait Çelebi’nin rozetlerini Kemal Kılıçdaroğlu taktı.


Süleyman Çelebi CHP rozet

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