Türkan Elçi CHP’ye katıldı, rozeti Kılıçdaroğlu taktı

Öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, CHP'ye katıldı. Elçi'ye parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 18:00
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile görüştü.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan Türkan Elçi’ye parti rozeti taktı.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.


CHP CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu

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