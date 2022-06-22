Yüzde 40 zammın arka planı: Erdoğan bile şikayetçiymiş...
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bile hayat pahalılığından ve enflasyondan şikayetçi olduğu öne sürüldü.
Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, "Cumhurbaşkanı bile şikayetçi " başlıklı bugünkü yazısında Erdoğan'ın enflasyondan şikayetçi olduğunu yazdı.
"Cumhurbaşkanı neden şikayetçi diyeceksiniz?" diye soran Tezkan; "Hayat pahalılığından… Enflasyondan… Geçinemiyoruz demiş, bu parayla devleti idare edemiyorum demiş, para suyunu çekti demiş, kasa tam takır kuru bakır demiş, beş kuruşa muhtacız demiş ve Meclis’ten ek bütçe istemiş" değerlendirmesini yaptı.
Erdoğan'ın Meclis'ten 880 milyar 474 milyon 775 bin lira istediğini aktaran Tezkan, "Talep edenle talibi yerine getirme direktifi veren aynı kişi… Erdoğan yürütme şapkasını takarak ek bütçe istiyor, sonra AKP Genel Başkanı şapkasını giyerek Meclis grubuna bunu onaylayın direktifi veriyor" ifadelerini kullandı.
YÜZDE 40 ZAM İDDİASI
"Erdoğan ek bütçe isterken aynı zamanda kendi maaşına da yüzde 40 zam istemiş. Bütçe okuma konusunda uzman değilim, ama iddialar bu yönde…" diyen Tezkan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanı geçinemiyorum maaşına yüzde 40 zam istediğine göre…
Ayın sonunu getiremeyen memurun da…
Her ay biraz daha yoksullaşan emeklinin de…
Fakirlik sınırının altında geliri olan asgari ücretlinin de…
Orta sınıfken yoksulluk sınırının dibine gelenlerinde…
82 milyon artı 8 milyon sığınmacının da geçinemiyoruz diye ek bütçe, ek zam isteme hakkı yok mu?
Cumhurbaşkanı’nın olduğuna göre onların da olmalı…"
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