Eski ANAR Genel Müdürü Uslu: İttifak sayısı 4'e çıkabilir

13 Nisan 2022 Çarşamba, 11:10

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ANAR) eski Genel Müdürü İbrahim Uslu ile seçim ve ittifaklar gündemine dair sohbetini köşesine taşıdı.

Yavuz Donat'ın aktardığına göre İbrahim Uslu, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin izlediği politikanın iktidarın oy oranında artış sağladığını belirtti. Uslu, "Savaşta izlenen tarafsızlık, Sayın Erdoğan'ı güçlendirdi... Oy olarak, yüzde 2 getirisi oldu" dedi.

Uslu, halkın gözünden bakıldığında Türkiye'nin gündeminin ne olduğu konusunda da "Halk, 'Ekonomi... Adalet... Demokrasi... İnsan hakları' diyor... Fakat en ağırlıklı gündem ekonomi... Toplumun yüzde 70'i, en önemli sorunun ekonomi olduğu görüşünde" ifadelerini kullandı.

İbrahim Uslu'nun ittifaklar ilgili iddiası ise dikkat çekti.

"İttifak sayısı artabilir... 4'e çıkabilir" diyen Uslu, Donat'ın "Nasıl yani? Kimler kimlerle ittifak yapabilir ki?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Muharrem İnce'nin Memleket Partisi... Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi... Demokratik Sol Parti... Vatan Partisi... Hür Dava Partisi... Yeniden Refah Partisi... İttifak yapabilirler. Neden olmasın?

HDP'nin baraj sorunu yok... Yüzde 11'in altına düşmüyor... Seçimde soldaki partilerle... TİP'le... EMEP'le ittifaka gidebilir... Yüzde 12.5'e çıkmaya çalışabilir."

"İYİ PARTİ'NİN OYLARI DONDU KALDI"

Uslu, siyasette bir 'sıkışmışlık' yaşandığı görüşünü dile getirdi. "Biraz ayrıntı lütfen. Hangi partide? Ya da hangi ittifakta? Ne gibi sıkışmışlık?" sorusu üzerine şunları kaydetti:





"İktidarın sıkışmışlığı şu... Oyu azaldı fakat küçülmeye direniyor. 15 Temmuz darbe girişimine direnişi, Erdoğan'ın oyunu artırdı. Pandemide de güçlü iktidar görüntüsü oy getirdi. Aralık 2021 ile Ocak 15 arasında AK Parti oyunda yüzde 2 yükselme oldu. Ama hâlâ son seçimde aldığı oyun gerisinde. Muhalefetin sıkışmışlığı şurada; oylar parsellenmiş. İYİ Parti, uzun süre yüzde 14-15 bandında dondu, kaldı. CHP de, son 5-6 aydır yüzde 25-26 aralığında. Oyunu yükseltemiyor."

"KILIÇDAROĞLU'NA HDP SEÇMENİ OY VERİR AMA..."

ANAR Genel Müdürü Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için hangi ismin popülaritesinin daha yüksek olduğu konusunda ise şu değerlendirmede bulundu:

"Kemal Kılıçdaroğlu... Meral Akşener... Ekrem İmamoğlu... Mansur Yavaş... Bilinme, tanınma yönünden birbirlerine karşı avantajlı veya dezavantajlı değiller. Kılıçdaroğlu'na, HDP seçmeni oy verir... Ancak... İYİ Parti tabanı bundan rahatsız olacaktır. İmamoğlu'na, HDP dâhil hiçbir tabandan itiraz görünmüyor. Akşener'e... HDP tabanından destek yok. Yavaş... Her tabanın oy verebileceği bir aday. Özetleyecek olursam... Belediye başkanlarının oy tabanları, parti başkanlarının tabanlarından daha geniş."







