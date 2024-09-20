Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in malvarlığına haciz konuldu!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 22:55

Güncelleme: 20.09.2024 - 22:56

Uzun yıllar Melih Gökçek'in dosyalarını takip eden avukat Esennur Ezgi, alamadığı avukatlık ücretleri için mahkemeye başvurdu.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 7 yıl kadar süren yargı süreci sonrası kritik karar dün verildi. İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Av. Ezgi’nin ihtiyati haciz talebini kabul etti. Karara göre, faizi ile 2.5 milyonu bulan avukatlık alacağı için ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verildi.

BANKA KARTLARINA BLOKE

Kararın infazı için İstanbul İcra Müdürlüğü yetkilendirildi.

İhtiyati haciz kararı üzerine 55 ayrı bankaya yazı gönderildiği ve İstanbul 34. İcra Dairesi'nin Melih Gökçek’in iki ayrı bankada kartına bloke konulduğu bildirildi. Gökçek'in alışverişlerinde ve diğer işlemlerinde banka kartlarını kullanamayacağı öne sürüldü.