Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in malvarlığına haciz konuldu!
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek'e yönelik ihtiyati haciz kararı alındı. Bunun üzerine 55 ayrı bankaya yazı gönderildiği ve Gökçek'in iki ayrı bankadaki kartına bloke konulduğu öğrenildi.
Uzun yıllar Melih Gökçek'in dosyalarını takip eden avukat Esennur Ezgi, alamadığı avukatlık ücretleri için mahkemeye başvurdu.
Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 7 yıl kadar süren yargı süreci sonrası kritik karar dün verildi. İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Av. Ezgi’nin ihtiyati haciz talebini kabul etti. Karara göre, faizi ile 2.5 milyonu bulan avukatlık alacağı için ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verildi.
BANKA KARTLARINA BLOKE
Kararın infazı için İstanbul İcra Müdürlüğü yetkilendirildi.
İhtiyati haciz kararı üzerine 55 ayrı bankaya yazı gönderildiği ve İstanbul 34. İcra Dairesi'nin Melih Gökçek’in iki ayrı bankada kartına bloke konulduğu bildirildi. Gökçek'in alışverişlerinde ve diğer işlemlerinde banka kartlarını kullanamayacağı öne sürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gerici, zorba müdür için karar çıktı
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Platini'den futbolda devrim yaratacak öneri
- Çalışan emekliler dikkat: Maaşınız kesilebilir!
- 'Arabada kadınla çıplak halde yakalandı'
- Amca ile işçi R.A'nın telefon görüşmesi dosyaya girdi!
- 120 bin TL'lik telefon için, geceden kuyruğa girdiler
- İşte Narin Güran'ın Adlı Tıp Kurumu raporu...
- Yurttaşın asıl gündemini tek tek açıkladı