Canlı yayında Ankara’yı nasıl parsel parsel sattığını anlattı: Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ı suçladı

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ı ‘arsa üretmemekle’ suçlayarak şehri parsel parsel nasıl sattığını anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 11:35
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Katıldığı programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı arsa üretmemekle suçlayan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendi döneminde arsaları nasıl parsel parsel sattığını anlattı.

‘Arsa ürettim’ ifadelerini kullanan Gökçek, şunları söyledi:

“Mansur Yavaş, kendi döneminde tek bir arazi üretmedi. Üretirsin, ben çok ürettim ve ürettiğim arsaları sattım. Arsayı alırsınız, aldıktan sonra planlama yaparsınız. Arsanın değeri 30 liraysa olur 1500 lira. Ve ondan sonra o arsayı satarak belediyeye gelir getirirsiniz. Ben bunu çok yaptım."


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