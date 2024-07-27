Melih Gökçek bypass ameliyatı oldu
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bypass ameliyatı oldu.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 5 damarına bypass yapıldı. Gökçek, geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakımdan çıktı.
Habertürk'ün aktardığına göre; 5 damarına bypass yapılan Gökçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi
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