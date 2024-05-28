Eski Bakan Bekir Pakdemirli için 'kanun' tanımadılar: Bekleme süresi dolmadan BİM'in yönetim kurulu üyeliğine atandı

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bekleme süresinin dolmasına henüz 9 ay varken, kanuna aykırı şekilde BİM'in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:37
Eski Bakan Bekir Pakdemirli için 'kanun' tanımadılar: Bekleme süresi dolmadan BİM'in yönetim kurulu üyeliğine atandı
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10 Temmuz 2018 tarihi ile 4 Mart 2022 tarihleri arasında Tarım ve Ormancılık Bakanı olarak görev yapan Bekir Pakdemirli’nin BİM'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Pakdemirli'nin kamu görevinden ayrılmasından sonra özel sektöre geçmek için 3 yıl beklemesi gerekiyordu.

Gazete Pencere’nin aktardığı habere göre; bekleme süresinin dolmasına 9 ay varken, BİM'de bağımsız yönetim kurulu üyeliğine başvuran Pakdemirli'ye SPK'dan da onay geldi.

"3 YIL GÖREV ALAMAZ"

Kamu görevlerinden ayrılanlar hakkında belirtilen kanunda ise "Görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar" ifadeleri yer alıyor.


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