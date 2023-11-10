Ülke tarihinde bir ilk: Eski bakan 'sopa' cezasına çarptırıldı!

Malezya'da bir mahkeme, eski eski Gençlik ve Spor Bakanı Syed Saddiq Abdul Rahman'ı bir yolsuzluk davasında yedi yıl hapis, maddi tazminat ve iki sopa darbesine mahkum ederek, ülkede bir siyasetçiye verilen ilk bedensel cezayı vermiş oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 12:30
Ülke tarihinde bir ilk: Eski bakan 'sopa' cezasına çarptırıldı!
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Malezya'da Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, 30 yaşındaki eski Gençlik ve Spor Bakanı Syed Saddiq Abdul Rahman'a ceza verdi. 

Rahman, "güveni kötüye kullanma, mülkün zimmete geçirilmesi ve kara para aklama" gibi bir dizi suçla yargılandı.

Yedi yıl hapis ve 10 milyon Malezya Ringiti (2.1 milyon dolar) para cezasına çarptırılan eski bakan, ayrıca iki kez de sopa cezasına çarptırıldı.

Böylece ülkede ilk kez bir siyasetçi, bedensel cezaya çarptırıldı.

Rahman'ın mahkemenin kararını tanıdığına dair açıklamalarına rağmen, cezayı avukatıyla görüşecek ve temyize gidecek. Siyasetçinin, nihai mahkeme kararına kadar parlamento üyesi statüsünü koruyacağı belirtiliyor.

Malezya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu uyarınca, sopa cezası sadece kadınlar, 50 yaşın üzerindeki erkekler ve ölüm cezasına çarptırılanlar için yasaklanmıştır.


Malezya ceza

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