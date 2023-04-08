Eski DSP'li Gani Aşık: 'Ecevit mezarında ters döndü'

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Eski CHP milletvekili, ilahiyatçı Gani Aşık DSP’nin kararına tepki gösterdi.

1995’te Bülent Ecevit’in ricası ile DSP’den milletvekili adayı olduğunu söyleyen Aşık, “Bu gelişme, iktidar açısından korku ve zavallılığın somutlaşması, DSP açısından da birkaç koltuk uğruna merhum Ecevit’in mezarında ters döndürülmesidir. DSP seçmeni laik, Cumhuriyetçi ve Atatürkçüdür. Erdoğan’a asla oy vermezler” dedi.

Öte yandan, arasında Uluç Gürkan, Hikmet Sami Türk, Ahmet Tan ve İstemihan Talay’ın da yer aldığı DSP’li 74 eski bakan ve milletvekili, Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı yaptı. Çağrıda, “DSP’nin şu anki yönetimi birkaç sandalye uğruna pazarlıklar yapmaktadır. Bu, Ecevit’e gönül verenleri derinden yaralamaktadır” denildi.