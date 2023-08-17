Taciz, şiddet, tehdit iddiaları: Hanifi Zengin ilçeye çekildi!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 12:25

Güncelleme: 17.08.2023 - 12:26

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü içerisindeki il içi atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan listede 59 Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Atama listesine göre, Güvenlik Şube Müdürü Muhammet Hanifi Zengin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevlendirildi.

Hanifi Zengin, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü görevindeyken gazetecilere ve eylemcilere yönelik tehdit, şiddet ve tacizleriyle gündeme geliyordu.

Hakkında pek çok soruşturma başlatılan Zengin hakkında herhangi bir sonuç çıkmadı. Zengin’in yerine yardımcısı Rıdvan Varlı getirildi.

Zengin, sağlıkçıların 7 Temmuz 2022’de yaptıkları eylemi takip eden gazetecilere şiddet gösterdi ve tehdit etti.

Artı TV kameramanı Bilal Meyveci’ye yönelik tehditlerinin ardından MLSA Hukuk Birimi “görevi kötüye kullanmak”, “tehdit”, “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” yönünden suç duyurusunda bulundu ve suç duyurusu üzerine Zengin hakkında tahkikat başlatıldı.

Hanifi Zengin'in, 26 Haziran'daki Onur Yürüyüşü’nde de kadın ve LGBTİ+'ları taciz ettiği anların videoya da yansıdı. Hak örgütlerinin suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda İstanbul Valiliği polisin şiddetini “orantılı” bularak ‘soruşturmaya izin yok’ kararını verdi.

Geçmişte Ağrı, Bitlis, Antalya’da görev yapan Zengin, Fatih Tınas’ın Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne tayin olmasının ardından İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne atanmıştı.