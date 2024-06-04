Eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında zorla getirme kararı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 21:18

Güncelleme: 04.06.2024 - 21:18

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan’ın Danışmanı Ekinsu Danış’ı darbederek gözaltına alan eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin’e karşı açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul Adliyesinde görülen davada sanık polis Hanifi Zengin hakkında zorla getirilme kararı verilerek, bir sonraki duruşma 17 Eylül saat 11.40’a ertelendi.

DAVA AÇILMIŞTI

Cumartesi Annelerinin 957. hafta eyleminde, Ekinsu Danış’ı darbederek gözaltına alan, Hanifi Zengin’e “Kadına karşı basit yaralama” suçlamasıyla dava açılmıştı.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık polis Hanifi Zengin duruşma da hazır bulunmazken Ekinsu Danış ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, Evrensel gazetesi yazarı Fatih Polat da katılarak Danış’a destek verdi.