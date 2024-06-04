Eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında zorla getirme kararı
Cumartesi Anneleri’nin eyleminde, milletvekili danışmanı Ekinsu Danış’ı darbederek gözaltına alan eski İstanbul Güvenlik Şb. Müdürü Hanifi Zengin hakkında duruşmaya zorla getirilme kararı verildi.
Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan’ın
Danışmanı Ekinsu Danış’ı darbederek gözaltına alan eski İstanbul Güvenlik Şube
Müdürü Hanifi Zengin’e karşı açılan davanın ilk duruşması görüldü.
İstanbul Adliyesinde görülen davada sanık polis Hanifi
Zengin hakkında zorla getirilme kararı verilerek, bir sonraki duruşma 17 Eylül
saat 11.40’a ertelendi.
DAVA AÇILMIŞTI
Cumartesi Annelerinin 957. hafta eyleminde, Ekinsu Danış’ı
darbederek gözaltına alan, Hanifi Zengin’e “Kadına karşı basit yaralama”
suçlamasıyla dava açılmıştı.
Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, İstanbul 16.
Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık polis Hanifi Zengin duruşma da
hazır bulunmazken Ekinsu Danış ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya
Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Emek Partisi İstanbul İl
Başkanı Sema Barbaros, Evrensel gazetesi yazarı Fatih Polat da katılarak Danış’a
destek verdi.
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