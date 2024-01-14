Eski Hatay Barosu Başkanı H. Cihat Açıkalın adaylık sinyali verdi: Hatay sahipsiz değildir

Yayınlanma: 14.01.2024 - 18:00

Güncelleme: 14.01.2024 - 18:16

Eski Hatay Barosu Başkanı H. Cihat Açıkalın açıklamasında "Adaylık ilanı sonrası halkımızdan gelen talep ve sayın Özgür Özel'in açıklaması üzerine bilgi paylaşımı zorunlu olmuştur" ifadelerini kullanan Açıkalın, yurttaşların kendisine olan ilgisine teşekkür etti. Açıkalın "Hatay Alternatifsiz, Hataylılar da sahipsiz değildir" diyerek yakın zamanda adaylık konusunda kapsamlı bir bilgilendirme yapacağını belirtti.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

1- Adaylık ilanı sonrası halkımızdan gelen talep ve sayın Özgür Özel'in açıklaması üzerine kısa bir bilgi paylaşımı zorunlu olmuştur:

Hatay'da aday değerlendirme sürecinde buradan Ankara'ya sağlıklı bilgi akışı olmadığı ve bunun sonuca etki ettiği açıktır. — Av. Hüseyin Cihat AÇIKALIN (@hcihatacikalin) January 14, 2024

Açıkalın, deprem sonrası bölgedeki yurttaşların hukuki mücadelesi ve yardım organizasyonlarını üstlenen Hatay Barosu'ndaki başkanlığı ile takdir toplamıştı. Açıkalın'ın adaylığı sonrası Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya hesabından kendisi için "Kıymetli başkanım, hak ve özgürlükler için bugüne kadar verdiğiniz mücadeleyi bilen, deprem sürecinde ise Hatay için canla başla çalıştığınızı bizzat gören biri olarak çıktığınız yeni yolda başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.