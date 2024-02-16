Eski İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya partisinden istifa etti
Eski İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya partisinden istifa ettiğini duyurdu.
22 Eylül 2021’de İyi Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin’in görevden düşürülmesinin ardından İl Başkanlığı görevine Hakan Sakarya atanmıştı.
14 Ocak 2023’te Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İYİ Parti 3. Olağan İl Kongresinde aday olmayan Hakan Sakarya partisinden istifa ettiğini duyurdu.
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Sakarya’nın ilerleyen günler bir açıklama yapacağı öğrenildi.
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