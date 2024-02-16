Eski İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya partisinden istifa etti

Eski İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:28
Eski İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya partisinden istifa etti
Abone Ol google-news

22 Eylül 2021’de İyi Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin’in görevden düşürülmesinin ardından İl Başkanlığı görevine Hakan Sakarya atanmıştı.

14 Ocak 2023’te Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İYİ Parti 3. Olağan İl Kongresinde aday olmayan Hakan Sakarya partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Göz Atın
CHP'de istifa depremi... Erdek'te onlarca kişi partiden ayrıldı!

CHP'de istifa depremi... Erdek'te onlarca kişi partiden ayrıldı!
İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a ağır gönderme: Vizyonsuzluğu ve vasatlığı değiştireceğiz

İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a ağır gönderme: Vizyonsuzluğu ve vasatlığı değiştireceğiz

Sakarya’nın ilerleyen günler bir açıklama yapacağı öğrenildi.


Hakan Sakarya haberleri İyi Parti haberleri istifa haberleri

İlgili Haberler

Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven CHP’den istifa etti

Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven CHP’den istifa etti
Eski TTK genel müdürü ile yardımcısı hakkında soruşturma izni çıktı: İddianame sunulacak

Eski TTK genel müdürü ile yardımcısı hakkında soruşturma izni çıktı: İddianame sunulacak
Eski İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırıda yeni gelişme!

Eski İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırıda yeni gelişme!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kamu-Sen memur ve emeklilerin beklentilerini açıkladı

Kamu-Sen memur ve emeklilerin beklentilerini açıkladı
21 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de… Elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen Harbiye’de sahne alacak

21 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de… Elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen Harbiye’de sahne alacak
Seyahat tutkunları dikkat! Ucuz bilet kampanyası başladı

Seyahat tutkunları dikkat! Ucuz bilet kampanyası başladı
İklim krizi ‘fındığı’ da vurdu; rekoltede sert düşüş…

İklim krizi ‘fındığı’ da vurdu; rekoltede sert düşüş…
Son Dakika... Özgür Özer İzmir'de 'müjde' diye duyurdu: 'Açık ara farkla öndeyiz...'

Son Dakika... Özgür Özer İzmir'de 'müjde' diye duyurdu: 'Açık ara farkla öndeyiz...'
Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi

Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi
Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2024 altın fiyatları...
Erzincan’da kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor! Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi

Erzincan’da kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor! Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi