Eski TTK genel müdürü ile yardımcısı hakkında soruşturma izni çıktı: İddianame sunulacak
Bartın’ın Amasra ilçesinde 43 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin 7’si tutuklu, 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 6.duruşması dün görüldü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın patlamaya ilişkin Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) eski genel müdürü Kazım Eroğlu ile eski genel müdür yardımcısı İsmail Güner hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla soruşturma izni verdiği öğrenildi.
Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulacak. İddianamenin, yürütülen mevcut yargılama dosyasına eklenip eklenmeyeceğine mahkemenin incelemesinin ardından karar verilecek.
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