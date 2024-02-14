Eski TTK genel müdürü ile yardımcısı hakkında soruşturma izni çıktı: İddianame sunulacak

Bartın’ın Amasra ilçesinde 43 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin 7’si tutuklu, 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 6.duruşması dün görüldü.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 14.02.2024 - 04:00
Eski TTK genel müdürü ile yardımcısı hakkında soruşturma izni çıktı: İddianame sunulacak
Abone Ol google-news

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın patlamaya ilişkin Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) eski genel müdürü Kazım Eroğlu ile eski genel müdür yardımcısı İsmail Güner hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla soruşturma izni verdiği öğrenildi. 

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulacak. İddianamenin, yürütülen mevcut yargılama dosyasına eklenip eklenmeyeceğine mahkemenin incelemesinin ardından karar verilecek.

Göz Atın
TMMOB’den maden faciasına ilişkin endişelendiren iddia: ‘Göçük altında kalan madenciler, resmi rakamın 5 katı’

TMMOB’den maden faciasına ilişkin endişelendiren iddia: ‘Göçük altında kalan madenciler, resmi rakamın 5 katı’
74 nerenin plakası? 74 plaka kodu hangi şehre ait?

74 nerenin plakası? 74 plaka kodu hangi şehre ait?



Amasra haberleri Bartın haberleri MAden faciası haberleri

İlgili Haberler

Amasra için adalet nöbeti: 'Katiller sokaklarda geziyor!'

Amasra için adalet nöbeti: 'Katiller sokaklarda geziyor!'
Amasra'daki maden faciasına ilişkin davada ara karar

Amasra'daki maden faciasına ilişkin davada ara karar
Karadeniz'in sessiz cenneti: Amasra

Karadeniz'in sessiz cenneti: Amasra
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Hatay' tepkisi

CHP, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Hatay' tepkisi
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!

Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Özlem Ural istifa etti! Dikkat çeken 'Turhan Çömez' iddiası...

İYİ Parti'de sular durulmuyor: Özlem Ural istifa etti! Dikkat çeken 'Turhan Çömez' iddiası...
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi