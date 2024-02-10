Eski İYİ Parti ilçe başkanı Hüseyin Ergen'e silahlı saldırı: 2 gözaltı

Antalya'da, İYİ Partinin eski Manavgat ilçe başkanının silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı, planlayıcı ve azmettirici olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 18:22
Eski İYİ Parti ilçe başkanı Hüseyin Ergen'e silahlı saldırı: 2 gözaltı
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Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bölgede 14 saatlik titiz çalışma yürüterek saldırının gerçekleştirildiği otomobili tespit etti.

Düzenlenen operasyonda aracın sürücüsü ile Ergen'e silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalışmaları genişleten JASAT Timleri, olayın tamamen aydınlatılması için yürüttükleri titiz çalışmayla silahlı saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi, düzenledikleri operasyonla ikametlerinde gözaltına alındı.


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