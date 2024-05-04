İmamoğlu, Avrupa Sosyalist Partisi özel oturumunda konuştu: 'Türkiye'deki seçim sonuçları demokrasiye duyulan umudu canlandırdı'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris ziyaretinin ilk gününün akşamında, Avrupa Sosyalist Partisi özel oturumuna katıldı. Oturumda konuşan İmamoğlu, İstanbul’da ve Türkiye genelinde son yerel seçimlerde CHP’nin birinci parti çıkmasının aksine, Avrupa genelinde aşırı sağın yükselişine dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Paris’teki ilk gününün akşam saatlerinde, aralarında Paris Belediye Başkanı
Anne Hidalgo, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Kiev Belediye Başkanı Vitali
Klitschko, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ile Tiran Belediye
Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Erion Veliaj’ın da bulunduğu bir
grup ile birlikte Avrupa Sosyalist Partisi (PES) özel oturumuna katıldı.
Oturumda, katılımcı belediye başkanlarıyla birlikte, PES Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan adayı Nicolas Schmit ile Fransız Sosyalist Partisi Başkanı Raphaël Glucksmann birer konuşma yaparak, Avrupa ve yakın çevresiyle ilgili görüşlerini paylaştı.
“AVRUPA’NIN AŞIRI SAĞA KAYIŞINI TESPİT ETMEK SOSYAL DEMOKRAT PARTİLER AÇISINDAN ELZEMDİR”
“AB Parlamenter seçimlerinin yaklaşmakta olduğu
düşünüldüğünde, akla iki soru geliyor” diyen İmamoğlu da oturumda yaptığı konuşmada
şunları söyledi:
“Öncelikle, ilerlemeci ve sosyal demokrat partiler neden
Avrupa Parlamentosu’nda koltuk kaybediyorlar? İkinci olarak, bu trendin daha
geniş ölçekteki etkileri neler olacaktır? Önemle vurgulamak gerekir ki,
popülist sağdaki yükseliş, bu akımın bir zafer kazandığı anlamına
gelmemektedir.
Türkiye’de kısa bir süre önce yapılan seçimlerde görüldüğü
üzere, mevcut sistemin yol açtığı sorunlara alternatifler arayan halk, bize
kullanmamız için bir kredi açmıştır. Bu kredi, oy kullanan vatandaşların
demokrasinin işleyişine yönelik hoşnutsuzluklarını dile getirme yöntemlerinden
biridir. Bu nedenle, hangi politika kararlarının popülist ve aşırı sağa yönelik
desteğin artmasına katkıda bulunduğunu bir an önce tespit etmek, sosyal demokrat
partiler açısından elzemdir.”
“AVRUPA SAMİMİYETİNİ SORGULMALI”
“Kendisini ‘demokratik ideallerin muhafızı’ olarak
konumlandıran Avrupa, bu değerleri tutarlı bir biçimde savunduğunu samimiyetle
söyleyebilir mi? Göçmen sorununun başka ülkelere aktarılması, bunun aksini
göstermektedir.
Avrupa’nın Gazze’de yaşananlara verdiği cevap da öne çıkan
bir diğer örnektir. Aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu, on binlerce
masumun katlini daha yüksek bir sesle eleştirmemiz ve kınamamız gerekmez mi?
Belki de Kiev ve Ukrayna’da acı çeken masum insanları savunmak için de daha
fazlasını yapmamız gerekmektedir.”
“GÜÇLER AYRILIĞINDA YAŞANAN EROZYON, DEMOKRASİNİN
KARŞILAŞTIĞI EN BÜYÜK TEHLİKE”
“Güçler ayrılığında yaşanan erozyon, demokrasinin
karşılaştığı en büyük tehlike niteliğindedir. Bu sorun, uluslararası
ortaklıklar yoluyla ve stratejik karşılıklı bağımlılık içinde olduğumuzu kabul
ederek çözülebilir. Demokrasiye ve demokratik kuruluşlara duyulan inancın
sarsıldığı, açıkça ortada olmakla birlikte, bu durum, dirençliliğimizi
artırmamız yönünde bir uyarı alarmı olarak görülmelidir. Türkiye, bu süreci
Avrupa’dan daha uzun bir süredir yaşamaktadır.
Her zaman olduğu gibi çözüm, insanları dinlemekten geçmektedir; tıpkı bizim İstanbul’da yaptığımız ve zafere ulaştığımız şekilde. Türkiye’deki seçim sonuçları, demokrasiye duyulan umudu yeniden canlandırmış ve başta gençler olmak üzere, milyonlarca insanı yeniden harekete geçirmiştir. Artık, daha iyi bir gelecek adına, birlikte çalışmanın tam zamanıdır.”
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