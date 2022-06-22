Eski makam şoföründen AKP'li İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt hakkında suç duyurusu

22 Haziran 2022 Çarşamba, 20:03

AKP Eskişehir Tepebaşı İlçe Yürütme Kurulu Üyesi olan ve zamanda 2014-2018 yılları arasında İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un makam şoförlüğünü yapan Hasan Güçbilmez, Bozkurt hakkında Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"MAKAM ARABASI İÇİN ALINAN KIŞLIK LASTİKLER ÖZEL ARACINA TAKILDI"

Güçbilmez, suç duyurusu dilekçesinde, İnönü Belediyesi’nde 2014 yılında makam şoförü olarak işe başladığını, Başkan Kadir Bozkurt’un yaptığı usulsüzlükler ve belediyede bayan personellere karşı uygunsuz davranışlarını gördüğü için bu görevden ayrılmak istediğini, Bozkurt’un da kendisini şantiyede kamyon şoförü olarak görevlendirdiğini belirtti. Meclis üyeleri ve diğer ilgilere bu durumu söylemesine rağmen başkan hakkında bu zamana kadar herhangi bir işlem yapılmadığını ifade eden Güçbilmez, 2014 yılında belediyeye ait araca alınan kışlık lastiklerin Bozkurt’un 26 AK 702 plakalı özel aracına takıldığını iddia etti.

Hasan Güçbilmez, dilekçesinde Kadir Bozkurt’a şu suçlamaları yöneltti:

"BİR FABRİKADA YAPILAN KAÇAK YAPI İÇİN İKİ SEFER YÜKLÜ MİKTARDA PARA ALDI"

“İlçedeki bir fabrikada yapılan kaçak yapı için ceza kesilmeyerek, belediyeye bir adet hibe olarak 4x4 araç aldırıldı. Bunun dışında, bu işin karşılığı olarak iki sefer yüklü miktar para başkana elden verilmiş olup, bu paranın ilk bölümü başkanın oğluna, düğün masrafı olarak düğün salonuna ödendi. Diğer ikinci kısım da dolar olarak ödendi. Bu paraların alınması için başkan beni iki defa fabrikaya gönderdi. Paranın ilki bana zarf içinde, diğeri de bir gazete kağıdına sarılı şekilde verildi.

2016 yılında Tuncay G. isimli biri, İŞKUR vasıtasıyla belediyeye işe alındı. Ancak Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un Karabayır bağlarındaki bahçesinde çalıştırıldı.

Başkan Bozkurt, kendi özel aracına, belediyenin anlaşmış olduğu benzin istasyonundan mazot aldı. Ancak fatura, belediye zimmetindeki başka araca kesildi.

Başkanın özel arabasına yapılan bakım ve alınan yedek parça da belediyenin diğer araçlarına fatura edildi.

Bir dönem İçişleri Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalışan Ali Ç., arkadaşı olması sebebiyle başka bir müfettiş gelmeden önce hafta sonları belediyeye gelip evraklarda düzeltme yaptı ve bu iş için kendisine para ödendi.

"BELEDİYE ADINA TOPLU ALINAN TUVALET KAĞIDI, TEMİZLİK MALZEMELERİ, ÇAY, ŞEKER VS. MALZEMELER BAŞKANIN KENDİ EVİNE GÖTÜRÜLDÜ"

Bir akaryakıt istasyonunun, başkanın özel aracına ücretsiz benzin verilmemesi nedeniyle ruhsatı iptal edildi.

Fidanlıktan belediye adına ağaç ve çiçek alındı, fatura belediyeye kesildi. Ancak fidan ve çiçekler kendi özel bahçesine götürüldü.

Belediye adına solucan gübresi alındı ve yine aynı şekilde kendi bahçesinde kullanıldı.

Belediye adına buzdolabı alındı. Ancak bu buzdolabı, başkanın kendi bahçesinde kullanıldı.

Belediye adına toplu alınan tuvalet kağıdı, temizlik malzemeleri, çay, şeker vs. malzemeler başkanın kendi evine götürüldü.

Başkan Kadir Bozkurt'un başkanlık makamına geldikten sonraki mali durumundaki afaki artış bunu gösteriyor. Dikili'de yazlık, Karabayır'da arsa alan ve üzerine villa yaptıran başkan, tüm bunları haksız kazançlar ile elde etti.”

"İŞTEN ÇIKARILDIĞI İÇİN İFTİRALAR ATTI, BUNLARDAN DA HİÇBİRİNİN ASLI ÇIKMADI"

Hakkındaki iddiaları rededen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ise şunları söyledi:

“Bu çocuk için, yıllar önce Valilik tarafından bize işten atılması ile ilgili yazı geldi; FETÖ’den dolayı. Biz de Valilik yazısı ile işten attık. Sonra 3 sene bu, ağır cezada yargılandı. Mahkemesi bitmiş, diyor ki 'Beni işe al'. Seni işe alayım da seni işten ben atmadık ki. Bunun üzerine, sonra bir sürü iddialarda bulunuyor. CİMER’e iddialarda bulundu. CİMER araştırma yaptı. Valilikte iddialar oldu, Valilik soruşturma açtı, iddiaları araştırdı. Benim en doğal hakkım şimdi şu; bu bütün iddialar hep boşa çıktığından dolayı benim dava açmam lazım ona, ben sabrediyorum. İşten çıkarıldığı için iftiralar attı, bunlardan da hiçbirinin aslı çıkmadı. Ben, 17:00’den sonra makam aracımı bile kullanmam. Bu kadar hassas olduğum halde ‘Tuvalet kağıdını Kadir Bozkurt aldı’ diyor, böyle saçma bir şey olur mu? Bütün mesele budur."