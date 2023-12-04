Eski mesleğine dönen Kaftancıoğlu’ndan ilk açıklama
Eski mesleğine dönen Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Yasaklarına rağmen de toplumcu, dönüştürücü siyaset nasıl yapılıyormuş görelim, bakalım zaman içinde” dedi.
CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski mesleği olan doktorluğa geri dönmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu şunları yazdı:
“İyi haftalar… Saraydaki/ler sevinmesin çok. Bırakmadım yasaklıyım şimdilik:) Yasaklarına rağmen de toplumcu, dönüştürücü siyaset nasıl yapılıyormuş görelim, bakalım zaman içinde… Bu arada sosyal medyayı takip etmediğim için geriden geliyorum, laf etmeyin gençler:)”
İyi haftalar…— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) December 4, 2023
Saraydaki/ler sevinmesin çok.
Bırakmadım yasaklıyım şimdilik:)
Yasaklarına rağmen de toplumcu, dönüştürücü siyaset nasıl yapılıyormuş görelim, bakalım zaman içinde…
Bu arada sosyal medyayı takip etmediğim için geriden geliyorum, laf etmeyin gençler:) https://t.co/rBINEZ0L2r
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