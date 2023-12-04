Eski mesleğine dönen Kaftancıoğlu’ndan ilk açıklama

Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:36

Güncelleme: 04.12.2023 - 10:36

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski mesleği olan doktorluğa geri dönmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu şunları yazdı:

“İyi haftalar… Saraydaki/ler sevinmesin çok. Bırakmadım yasaklıyım şimdilik:) Yasaklarına rağmen de toplumcu, dönüştürücü siyaset nasıl yapılıyormuş görelim, bakalım zaman içinde… Bu arada sosyal medyayı takip etmediğim için geriden geliyorum, laf etmeyin gençler:)”