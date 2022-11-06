Eski MHP'li Cihan Kayaalp'in beraat kararına tepki: İtiraz edeceğiz
Diyarbakır'da bir çocuğa istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılan ve görevden alınan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp’in beraat etmesine tepki gösteren, ailenin avukatı Metin Arkaş, “Hiçbir delil araştırması yapılmadı. Karara itiraz edeceğiz” dedi. Arkaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın da tanık olarak dinlenmesi gerektiğini söyledi.
Diyarbakır’da 17 Haziran’da “çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklanan eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'in beraat etmesine tepki gösteren, ailenin avukatı Metin Arkaş, karara itiraz edeceklerini söyledi.
Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre duruşmada savunma yapan ailenin avukatı Arkaş, “MHP Genel Bas¸kan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamaları fesihten bir hafta önce aras¸tırma yapıldıgˆını ve il bas¸kanlıgˆını bunun üzerine fesih ettiklerini belirtmis¸tir. Semih Yalçın'ın tanık olarak dinlenilmesi gerekir. Çünkü tes¸kilattan kendisine bilgi verilmis¸tir. Aksi düs¸ünce olmadıgˆı takdirde Semih Yalçın'ın tanık dinlenilmesini talep ediyoruz” dedi.
Dosyayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını ifade eden Arkaş, "Karara itiraz edeceğiz. Tamamen hukuksuz bir karar. Hiçbir delil araştırması yapılmadı. Keşke yargı her zaman böyle hızlı olsa. Dosyayı bir üst mahkemeye taşıyarak itiraz edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilek Ertek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Mansur Yavaş, Erdoğan sloganına karşılık verdi!
- Tüm yurtta etkili olacak!
- Sergen Yalçın için büyük iddia!
- Naci Görür'den Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Ülkede büyük yangın, çok sayıda ölü var!
- 'Sözlerinin altına imzamı atarım'
- Douglas McGrath kimdir?
- Deniz Gezmiş’in banka memuru öldü!
- TRT'deki muhabirlik görevine son verildi iddiası