Eski MHP'li Cihan Kayaalp'in beraat kararına tepki: İtiraz edeceğiz

06 Kasım 2022 Pazar, 00:02

Diyarbakır’da 17 Haziran’da “çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklanan eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'in beraat etmesine tepki gösteren, ailenin avukatı Metin Arkaş, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre duruşmada savunma yapan ailenin avukatı Arkaş, “MHP Genel Bas¸kan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamaları fesihten bir hafta önce aras¸tırma yapıldıgˆını ve il bas¸kanlıgˆını bunun üzerine fesih ettiklerini belirtmis¸tir. Semih Yalçın'ın tanık olarak dinlenilmesi gerekir. Çünkü tes¸kilattan kendisine bilgi verilmis¸tir. Aksi düs¸ünce olmadıgˆı takdirde Semih Yalçın'ın tanık dinlenilmesini talep ediyoruz” dedi.

Dosyayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını ifade eden Arkaş, "Karara itiraz edeceğiz. Tamamen hukuksuz bir karar. Hiçbir delil araştırması yapılmadı. Keşke yargı her zaman böyle hızlı olsa. Dosyayı bir üst mahkemeye taşıyarak itiraz edeceğiz” ifadelerini kullandı.