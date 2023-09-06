Eski milletvekili Adil Ali Cinel hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.09.2023 - 15:20

Güncelleme: 06.09.2023 - 15:25

14 ve 15. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel hayatını kaybetti. Cinel'in ölüm haberini eski Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs duyurdu.

Örs, "14-15. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Sn. Adil Ali CİNEL'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

ADİL ALİ CİNEL KİMDİR?

Adil Ali Cinel 1936 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi İşçiliği ve avukatlık yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.