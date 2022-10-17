Eski milletvekili Atilla Sın için TBMM'de tören
Ankara'da hayatını kaybeden 17'nci dönem Muş Milletvekili Atilla Sın (81) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.
Anavatan Partisi'nden 17'nci dönem Muş Milletvekili seçilen Atilla Sın, Ankara'da önceki gün hayatını kaybetti. Sın için TBMM'de tören düzenlendi.
CHP LİDERİ DE TÖRENE KATILDI
Törene, Sın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.
Sın'ın cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.
3 ÇOCUK BABASIYDI
1941 yılında Ankara'da doğan Atilla Sın, Ankara Ticaret Odası Meclis'i üyeliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. ANAP'tan 17'nci dönem Muş Milletvekili olarak seçilen Sın, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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