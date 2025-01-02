Eski milletvekili Aytun Çıray'dan önemli iddia: '10'a yakın İYİ Partili vekil AKP'ye geçebilir'

Yayınlanma: 02.01.2025 - 17:36

Güncelleme: 02.01.2025 - 17:43

Eski İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Zorlu, açıklamasında “Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Zorlu’nun istifası üzerine üç dönem CHP’de bir dönem ise İYİ Parti’de milletvekiliği yapan Dr. Aytun Çıray, İYİ Parti’de istifaların süreceğini iddia etti.

"10'A YAKIN MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDEBİLİR"

Konuya dair Cumhuriyet TV yayınına katılan Çıray, “Ankara’da birlikte siyaset yaptığımız, kulis bilgisi konusunda güvenilebilir bir arkadaşım, iki gün önce bana durumu anlatmıştı. Acele etmeyip durumu görmek istedim. Bugünkü istifa haberi aldığım bilgilerin doğru olduğuna işaret. Arkadaşımın söylediğine göre 10’a yakın milletvekili istifa edebilir” dedi.

"AKŞENER'E YAKIN İSİMLER AKP'YE GEÇEBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem daha aday olmasının önünü açacak olası bir Anayasal düzenlemenin, Meclis aritmetiğinin önemini arttırdığını vurgulayan Çıray, “İstifa edenlerin kimler olacağını tahmin etmek zor değil ancak isim vermek istemem. Akşener’e çok yakın olanlara bakmak lazım. Bir de siyasette görünmeyen, birdenbire ortaya çıkan ve nasıl milletvekili adayı oldukları anlaşılmayan kişilere bakmak lazım. Meral hanıma yakın olanların çoğu AKP’ye katılır diye tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.