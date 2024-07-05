Eski Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti

Sinop’ta 2009-2019 yılları arasında CHP’den Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Baki Ergül, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:12
Eski Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Eski Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, uzun bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu. Ergül, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Ergül’ün ölümü Sinop’ta büyük üzüntüye neden oldu.

Ergül’ün cenazesi defnedilmek üzere Ankara’dan memleketi Sinop’a getirilecek.

Sinop Belediyesi'nden yapılan açıklamada da "2009-2019 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Başkanımız Baki Ergül’ün vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve tüm kentimize baş sağlığı diliyoruz" denildi. 


Baki Ergül haberleri Sinop Belediyesi haberleri

İlgili Haberler

Sinop Belediyesi'nden duyarlı davranış

Sinop Belediyesi'nden duyarlı davranış
Emniyet'ten belediyelere telefon iddiası: 'Etkinlikleri iptal edin'

Emniyet'ten belediyelere telefon iddiası: 'Etkinlikleri iptal edin'
İller Bankası kaynaklarında bir artış yapılmıyor, belediyeler maddi sıkıntı yaşıyor

İller Bankası kaynaklarında bir artış yapılmıyor, belediyeler maddi sıkıntı yaşıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler