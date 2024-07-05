Eski Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti

Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:12

Güncelleme: 05.07.2024 - 17:12

Eski Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, uzun bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu. Ergül, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Ergül’ün ölümü Sinop’ta büyük üzüntüye neden oldu.

Ergül’ün cenazesi defnedilmek üzere Ankara’dan memleketi Sinop’a getirilecek.

Sinop Belediyesi'nden yapılan açıklamada da "2009-2019 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Başkanımız Baki Ergül’ün vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve tüm kentimize baş sağlığı diliyoruz" denildi.