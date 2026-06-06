Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Özgür Özel'in grup toplantısında konuşma yapması hukuka uygun

CHP'de Salı günü grup toplantısını kimin gerçekleştireceği merak konusu.

Partiye mahkeme kararı ile atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Salı günü kendilerinin kürsüde konuşma gerçekleştireceğini açıkladı. Özel başkanlığında seçilmiş CHP yönetimi ise Meclis Başkanlığı'nın yazısını anımsatarak karşı hamle aldı.

BÜLENT ARINÇ'TAN ÇARPICI ÇIKIŞ

Gelişmeler sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç konu hakkında açıklamalarda bulundu.

TGRT Haber'e konuşan Arınç, Özgür Özel'in grup toplantısında konuşma yapmasının hukuka uygun olduğunu belirtti.

Arınç, "Sayın Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesi ve bu sıfatla grup toplantısında konuşma yapması bence yasaldır ve hukuka uygundur. Diğer tartışmaların içerisinde bulunmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Arınç'ın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Özgür Özel'in, 'Ben grup başkanı olarak seçildim. 95 milletvekili beni seçti. Bu nedenle konuşacağım.' demesi haklıdır... Bu konuda zaten TBMM de önceleri tam aksi iddia edilmesine rağmen, gelişen durumun hukuki olduğuna karar verdi ve salı günü grup toplantısını kendilerine açmış oldu. Yeni haber alıyorum; Müslüm Sarı isminde, CHP parti sözcülüğü görevini yapan kişi de, 'Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki salı günü konuşacak.' demiş...

Bu da son mahkeme kararının ortaya çıkardığı hukuki tartışmanın başka bir yönüdür. Elbette kimse buna mani olmayabilir; ancak bu da bir tartışma konusu olacaktır. Attığım tweette de söyledim: Bir an evvel Yargıtay, bu kaos ortamını ortadan kaldıracak bir hukuk kararı vermeli ve taraflar kendi pozisyonlarını buna göre belirlemelidir.

Özet olarak söylemem gerekirse; Sayın Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesi ve bu sıfatla grup toplantısında konuşma yapması bence yasaldır ve hukuka uygundur. Diğer tartışmaların içerisinde bulunmak istemiyorum."

NE OLMUŞTU?

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Özgür Özel'e yakın isimlerle yaptığı görüşmeyi bugün köşesine taşımıştı.

Buna göre Özel'in Salı günü TBMM'de olacağı öğrenilmişti. Ayrıca Özel'e yakın isimlerin bu süreçte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tavrının belirleyici olacağını düşündükleri kaydedilmişti.