CHP'den Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt... Kurultay çağrısı yapıldı: Grup toplantısına yanıt verildi

CHP lideri Özgür Özel başkanlığında TBMM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Zeynel Emre, açıklamalarda bulundu.

Emre, 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır" açıklamasına tepki gösterdi.

Emre, şöyle konuştu:

"'Efendim mahkeme tedbir kararı varmış, seçim yapılamazmış.' Pekala İstanbul'da tedbir kararı varken, bir geçici kurul var iken YSK izin vermiştir, seçimler yapılmıştır. Bizim seçim hukukunun tarihine baktığımız zaman çok kereler örnekleri vardır. Hiçbir zaman hiçbir mahkeme kararı delege iradesini ortadan kaldırmaz, tüzüğü ortadan kaldırmaz. Tüzük açıktır."

"CHP'NİN GRUP BAŞKANI BELLİ"

Zeynel Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü TBMM'de grup toplantısı yapacağı ilişkin açıklamalara da şöyle yanıt verdi:

"Meclis Başkanlığı'na bir yazı yazıldı Salı günkü grup toplantısının yapılmaması için. Meclis Başkanlığı da mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Dedi ki: 'Siyasi partilerin kendi gruplarını nasıl düzenleyecekleri kendi iç yönetmeliklerinde vardır.'

Buna göre CHP kendi içinde yönetmeliğe uygun bir seçim yapmıştır. Grup başkanı bellidir. Dolayısıyla bu konuda bizim müdahalemiz söz konusu olmaz. Yani yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğuna işaret etti. Dolayısıyla grubun kararı doğrultusunda bunlar gerçekleştirilebilir. Meclis Başkanlığı'nın daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz."

"KURULTAY İSTİYORUZ"

Emre'nin açıklamasından satır başları şöyle:

"CHP son seçimlerin birinci partisi olarak, o seçimden bugüne kadar, butlan kararı verilene kadar bu ülkenin birinci partisi konumundayken, Adalet ve Kalkınma Parti yargı kollarıyla partimize karşı büyük bir kumpasa girişti. En sonunda sayın Erdoğan'ın biz bu işte yokuz açıklamasını, inkar etmek durumunda kalması olarak ifade edelim.

Biz bu durum karşısında partimizi hemen kurultaya götürmek için, kurultay delegelerimizden olağanüstü kurultay için imzaları toplamak istiyoruz. Tedbir varmış da kurultay yapılamazmış deniyor. İstanbul'da tedbir kararı varken YSK izin vermiş ve seçim yapılmıştır. Hiçbir zaman hiçbir mahkeme tüzüğü ve delegeyi ortadan kaldırmaz. Yeni biri MYK görevlendirmesi, tüzüğümüze göre ancak Parti Meclisi kararıyla olur. CHP en son tüzüğünü uygulamak durumundadır, bu nedenle şu anki MYK'nın görev yapması kanunsuzdur.

"VARLIK VE YOKLUK MESELESİDİR"

AKP yargısı baba ocağımızı kapatma planı yapmaktadır. Siyasi partiler, anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve ona uygun hazırlanan tüzüklerine göre yönetilirler. Bu mahkeme kararının hukuksuzluğu çok açıktır.

CHP’nin 2026 temmuz ayının 25’ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Partimizin tamamen mahvına sebep olacak bir işten herkes kaçınmalıdır; bu alınabilecek bir risk değildir.

"TGRT ÇALIŞANI GELMİŞ İŞTEN ÇIKARMA YAPMIŞTIR"

Türkiye’deki tüm siyasi partilere, tüm genel başkanlara bir kez daha sesleniyorum: Anayasal düzeni, seçim sistemini allak bullak eden ve çok büyük zararlar veren bu uygulamadan bir an evvel dönülmesi için herkesin ses yükseltmesi gerekmektedir.

Partimizde bir gün emek vermemiş, partili olmayan TGRT çalışanı gelmiş ve bizim 40'a yakın çalışanımızı çok ağır gerekçelerle işten çıkarmıştır. Bu çok ağırdır."