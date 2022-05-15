Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk: 'Siyasi yasak kimseye fayda getirmez'

15 Mayıs 2022 Pazar, 13:23

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül’ün haberine göre, Cindoruk, "12 Eylül'den sonra çok sayıda siyasetçiye yasak getirildi. Ben dahil çok sayıda siyasetçi, Zincirbozan'da zorunlu ikamete tabi tutulduk. Siyaset yasağının sonucu sürgün oldu. Bu yasaklar hiçbir ülkeye fayda getirmez, unutulmasın ki siyasi yasak konulan kişiler bir müddet sonra daha güçlü biçimde siyaset sahnesinde yer almıştır. Ama yetişmiş kadroların bir bölümü de kaybedilmiştir. En önemlisi ise boşa giden zamandır" diye konuştu.

"YASAKLARLA BİR YERE VARILAMAZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na getirilen yasak üzerine Cindoruk, "Sadece ona değil, siyasi haklara, temel özgürlüklere, insan haklarına da getirilen bir yasaktır. Bütün siyasetçilere yöneliktir. Bugün Türkiye'de demokrasinin kurallarına uyulmuyor" dedi.

Cindoruk şöyle devam etti:

"Siyasi muhalefet yok edilmek isteniyor. Yasaklarla bir yere varılamaz. Büyük bir çözümsüzlük ortamı var. Eğer bir ülkede Cumhurbaşkanı taraflı olursa, yargı da taraflı olur. Bugün Türkiye'de rejim, çıkmaz bir sokaktadır. Bu çıkmaz sokaktan çıkmak için de iktidar değişikliği gerekiyor"