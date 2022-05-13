Avcılar Belediye Meclisi’nde Canan Kaftancıoğlu gerginliği

İstanbul Avcılar Belediye Meclisi'nin toplantısında CHP'li meclis üyeleri "Canan Kaftancıoğlu Yalnız Değildir!" yazılı dövizler açtı, AKP'li meclis üyeleri salonu terk etti.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2022 Cuma, 17:22
Avcılar Belediye Meclisi’nde Canan Kaftancıoğlu gerginliği
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, "Kamu görevlisine hakaret","Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak"ve"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Hapis cezasının yanı sıra Kaftancıoğlu'na siyasi yasak kararı uygulanmasına karar verildiği bildirildi. 

Avcılar Belediye Meclisi Mayıs Ayı ikinci birleşiminde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası CHP'li meclis üyeleri tarafından protesto edildi. CHP Grubu adına açıklama yapıldığı sırada, CHP'li meclis üyeleri "Canan Kaftancıoğlu Yalnız Değildir!" dövizleri açtı.

Duruma tepki gösteren AKP'li meclis üyeleri meclis salonunu terk etti. Protestonun ardından meclise ara verildi.


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